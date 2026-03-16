〈コロナ禍を乗り越え海外の権威ある賞を次々受賞〉富山・富美菊酒造「いま考える日本酒の未来」

本州中央北部の日本海側に位置し、三方を急峻な山々に囲まれた、海と山の恵み豊かな富山県。雄大な自然が生み出す美しい景色と多彩な文化は、多くの人々の心を惹きつけてやまない。

なかでも、美しい水と高品質の酒米から生み出される同県の日本酒は絶大な人気を誇る。日本国内ではもちろんのこと、日本食の人気の高まりや2024年に日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことも相まって、現在世界中で「SAKE」ブームが巻き起こる中、 “新たな伝統と革新の酒造り”に挑戦し、高い評価を獲得しているのが、富山市の酒造会社「富美菊酒造（屋号：羽根屋）」だ。

国内外の主要コンクールでも数々の名誉に輝き、屈指の人気と味を誇る富美菊酒造だが、幾度も倒産の危機に見舞われるなど、その道のりは険しいものだった。4代目・羽根敬喜（はね・けいき）社長と、妻であり営業部長を務める羽根千鶴子氏に、これまで歩んできた苦難の歴史と、飛躍のきっかけについて話を訊いた。

前編記事『〈倒産寸前からトップブランドへ〉富山・富美菊酒造「試練を救った妻の支え」』より続く

「利益を上げる」ことより「お客様のため」

かつては会社を存続させなければとガツガツ働いていた。でも、利益を上げるほうに意識を向けるより、お客さまのために仕事をしようと思考を転換してからのほうが、生産も伸びて売上が上がり、蔵に人も増えるなど好循環が生まれるようになった。敬喜氏が回想する。

「今は週休2日制を設けていますし、睡眠時間もしっかり取れています。働き方は大きく変わりましたが、だからといって、これまでの経験が無駄になったわけではありません。現場で厳しい指導を受けたことも、休まず頑張ってきたことも、経験して良かったと思います。人間、経験した分しか引き出せませんからね。受験でもなんでもそうですが、一回自分をギリギリまで追い詰めた人間って、いろんな意味で強いんじゃないかなと。人が働けるのは30年くらいでしょう。だったら精一杯、一生懸命生きたほうがいい。一日一日積み重ねたものがあれば、次のステップでも必ず役に立つし、蓄えてきた人とそうでない人では大きな差が出てくるものです」

そうして醸された「羽根屋」の日本酒は、大きな評判を呼ぶ。だが、人気が上昇したことで、2012（平成24）年の年明けには注文が予想以上に殺到する事態となり、夏の時点ですべての在庫がなくなる可能性が高まった。羽根屋の知名度も上がり、お客さまからの需要も増えている中、空白の時をつくりたくない。また、欠品によってその年の売上がなくなれば、融資を受けている金融機関から厳しい目が向けられることになる。

「ならば、と始めたのが四季醸造でした。危機的状況から脱却するために選んだ道でしたが、最初に述べたように、結果として生酒の新鮮な美味しさを皆さんにお届けできることになりましたし、経営面でもメリットが生まれました。蔵人たちも一年を通じて酒造りを行うことで、さまざまな製造法に挑戦することが可能となり、スキルアップを図ることができています」（千鶴子氏）

フランスの日本酒品評会「Kura Master」において「羽根屋 純米吟醸富の香」が2024年、2025年と2年連続で純米酒部門1位を受賞。世界的に最も権威あるブラインドテイスティング審査会の一つ「インターナショナル・ワイン・チャレンジ（IWC）」のSAKE部門では、「IWC2024」で「羽根屋純米吟醸 富の香」と「Lovers XO」がゴールドメダルを受賞。さらに「IWC2025」でも「羽根屋 純米吟醸 吟風」と「羽根屋 ダイヤモンド雄町」がゴールドメダルを受賞するなど、海外でも高い評価を得ている。

「夢は大事だけど、過度な期待は抱かない」

軌道に乗った現在は雇用も増え、交代制で日本酒造りができるようになってはいるものの、自らも杜氏として現場のトップに立つ敬喜氏は、どうしても長い休みをとったり、夫婦で旅行に出かけたりすることは難しい。

「実は私の趣味は旅行なんです。昔、お酒が売れなくて困っていた時は1ヵ月のうち20日ほどは県外に飛び込みで営業に行っていたのですが、その時は電車や船に乗れて、仕事ながら嬉しかったですね。最終的に四季醸造になって、蔵から離れられなくなってしまいましたが……。でも最近はありがたいことに海外の授賞式などに呼んでいただける機会が多く、その時は夫婦で出かけることができています。前は一緒に入国していたのですが、ここのところは妻が忙しく、現地で落ち合ってバラバラに帰るなんてことも増えてきましたね」

180度の方針転換でどん底から復活を果たし、こうして海外でも高い評価を得るまでに蔵を立て直した敬喜氏は、中学校や高校での講演を頼まれることもあるという。そこで話すのは、「夢は大事だけど、過度な期待は抱かない。でもコツコツ経験を積み重ねるのが大事」ということ。

「会社に入ったところで、自分が思っていたのとは違うポジションに回されることもある。ただ、与えられた場所で一生懸命やっていれば、その姿を見ている人は絶対にいて次のチャンスが来るから、と。まだピンとこない子のほうが多いですが（笑）、中にはグッと目を見開く子もいます。最近の子はしっかりしていますよね。弊社の正社員も20〜30代の子が多いのですが、会社に愛をもって来てくれているのが伝わるし、ありがたい限りです」

それを深く感じたのが、コロナ禍でお酒にヘイトが向けられていた時のこと。それまで順調に上がり続けてきた売上が初めて大幅に落ち込み、先の見通しも立たない中で、敬喜氏は社員全員を集めて「転職を考えている人は言ってくれて構わない」と伝えた。

「でも、やめると言った子は誰もいませんでした。その後の個人面談でも、『何もできない自分が悔しい』と涙をポロポロ流す子がいた。追い詰められた厳しい状況でこそ、人間性というのは見えるもの。コロナは本当に大変でしたが、そのおかげで社員が同じ志をもって、共に蔵を支えようとしてくれていることがわかって胸を打たれましたね」

いま考える日本酒の未来

そして今、敬喜氏・千鶴子氏両氏は、日本酒の未来についても思いを馳せる。

「日本酒は伝統産業。後世、200年、300年後も愛されるものであってほしい。そのためには、将来を見据えて、日本酒や清酒という言葉が誤解なく伝わるような整理が必要だと思います。

たとえば、海外では果汁などのフレーバーを加えた酒が『SAKE』として流通する場面も増えています。米と水と微生物の力だけで果物のように香るのが日本酒の凄さです。今後重要になるのは、清酒の核を守りながら、どこまでを『SAKE』の拡張領域として整理していくかだと思います」（千鶴子氏）

日本酒だけではない。日本ならではの価値ある伝統産業を残そうと戦っている仲間のために、何か力になることはできないかと両氏は思いを巡らせる。

「来月、会社がなくなるかもしれないという危機的状況から復活を遂げた自分たちには、『何かを課されたのではないか』と感じることがあります。今の状況は、まさに奇跡。このタイミングでこの人とすれ違っていなかったら、の連続でした。私たちにできることがあるからこそ、こうして残していただいたという思いがあります」

「残ったことに何か意味があるのではないかと、私も強く感じています。できることを一つ一つ見つけて、“日本ならでは”の価値を後世に残していきたいですね」（千鶴子氏）

逆境を乗り越え、見事に再生を果たした。大胆な方針転換と日本酒にひたすら向き合う真面目さ、情熱が活路を切り開き、成功の道へとつながった。そんな偉業を成し遂げた敬喜氏だが、苦笑しながらこう語ってくれた。

「本当は、雪の降らない地域の町役場で、8時から5時まで働いて帰るというのが夢だったんです。なぜか、すべてが正反対の仕事についてしまいましたね」

何かに導かれるように、歩み続けた日本酒造りの道。敬喜氏が4代目を継いだのは、やはり運命だったのだ。

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撮影／久間昌史 取材・文／井上華織

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