第４０回ファルコンステークス・Ｇ３は３月２１日、中京競馬場の芝１４００メートルで行われる。

ダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は、軽快なスピードが持ち味。２走前には京王杯２歳ステークスを圧勝し、前走の朝日杯フューチュリティステークスではマイルと坂もこなして２着に粘った。重賞勝ちのある１４００メートルに距離短縮される今回は、押し切りが期待できる。

ハッピーエンジェル（牝３歳、美浦・武市康男厩舎、父ジョーカプチーノ）は、２走前のスポーツ報知杯クリスマスローズステークスは流れに乗れなかったが、前走のクロッカスステークスでは好位から伸びて２着と収穫のある内容だった。左回りの走りが良く、今回も自分のリズムで運べれば。

タガノアラリア（牡３歳、栗東・西園翔太厩舎、父ミスターメロディ）は前走の朝日杯フューチュリティステークスは８着だったが、やや距離が長かった印象。２走前に完勝した１４００メートルならもっとやれていい。

フクチャンショウ（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父イスラボニータ）は、２走前に京王杯２歳ステークスでダイヤモンドノットの２着。前走も差し届かず３着だったが、堅実な末脚の持ち主で大崩れはなさそう。