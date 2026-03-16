先の衆院選では高市早苗首相率いる自民党の圧勝により、立憲民主党と公明党が合流した中道改革連合では、大物の落選が相次いだ。そのうちの一人が過去に二度の政権交代を実現した"政界の壊し屋"こと小沢一郎氏（83）だ。議員生活56年目にして味わった、まさかの敗北に、何を思うのか。そして政治家人生には終止符を打たず、「現役続行」を宣言した真意とは。フリージャーナリストの城本勝氏が問うた。（文中一部敬称略）【第3回】

【写真】森喜朗氏、河野洋平氏、細川護熙氏と談笑する小沢一郎氏。細川政権下では選挙制度改革を主導した

高市政権のアキレス腱は参議院

行き詰まった結果、石破政権は退陣、後を継いだ高市首相が、今度は多数の回復を大義名分にして、解散・総選挙に打って出て大勝した。衆議院の3分の2を超える圧倒的多数となった与党を前に、立ちすくんだようにも見える野党だが、小沢は、その圧勝の陰に高市の弱点も見えたと言う。

「うん、表面的には衆議院は自民が圧勝した。ところが僕は、『あ、高市政権は、これでもうダメだな』と気づいたことがあったんです。この間の首班指名の時、一発で過半数を取ると思っていたところ、過半数取れなかった。そこで、はっと気がついた。高市政権の最大のアキレス腱は参議院なんだと。衆議院でいくら議席を持っていても参議院で過半数取れてないんだから、ものすごい不安定さは石破政権と変わりない。

つまり衆議院で数があるからといっても、高市君は無茶をできないんです。安全運転をすれば、その間はなんとか政権が持つと思います。だけどね、例えば、防衛増税なんかを参院で否決され、それを衆院の3分の2の再議決で通すなんてやったら、高市人気もいっぺんになくなる。つまり参議院で過半数がないというのは、最大の不安定要素なんです」

その参議院の首班指名で、立憲に所属する小沢グループの5人が、1回目の投票では執行部の意向に反して、中道の小川淳也代表に入れなかった。決選投票となった2回目は、野党の立場から小川氏に投票したが、執行部からは「造反」だと厳しい処分を求める声も出ている。背後に小沢氏の指示があったと見て、野党の結束を更に乱すものだと批判する議員もいる。

「あれは造反じゃない。筋道を通しただけです。参議院は中道に合流しないと言っているのに、首班指名で中道の小川君に入れるのはおかしい。しかも決選投票ではちゃんと小川君に入れている。何の問題もないでしょう。

いずれにしても参院で一致した行動を5人の議員がとった。一人地元の事情で今回は参加しなかったけど、参院で6人いる。これはものすごく大きい力だ。高市君は、実際に問題に遭遇しなければ分からないだろうが、法案を参院で否決されたら、衆議院で再可決なんてできません。そんな強引なことをすれば、高市人気はおしまい。だから参議院の過半数割れっていうのは大きいんです。

6人賛成すれば与党案が何でも通りますからね。高市君もそれを意識せざるを得なくなる。それがものすごく大きいんです。それをもう少し大きくしようと思っている」

それは、今の中道の路線に必ずしも縛られる必要がない、つまり場合によっては高市政権に協力することもあり得るということか――そう問いかけてみた。

「いやいや、立憲にいる間はダメだよ。例えば、何度も言うが、一番シビアな問題は防衛増税。これはね、立憲・中道の中でも、もちろん当然反対せざるを得ない。それで否決されたら高市政権はアウトだから、その時どうするのか。政権にとっては深刻な問題になる。だから参議院の仲間に言ったのは『6人の存在というのは、君らが思う以上に大きい』ということ。ただ、それを単なる駆け引きに使ってはダメだと。筋道の通った国民から理解されるようなことのために動くのだと。彼らも大きい存在だということだけは自覚しています」

ここが小沢一郎という政治家の理解しにくいところだ。自民党を倒すことに凄まじい執念を見せながら、時としてその自民党と組むことも躊躇なく決断する。高市氏が自民党総裁になった直後にも、小沢氏のグループが集団離党して自民党と連携しようという動きがあると報道された。

政権を左右するダイナミックな動きを何度も起こしてきた小沢氏の政局観は側近の議員でも戸惑うことが少なくない。

2007年、民主党代表だった小沢は当時の福田康夫首相との間で、「大連立」で合意した。インド洋で米軍に給油支援をしていたテロ特措法の延長問題など、政治の安定が求められる状況だったが、参議院はその年の参院選で小沢率いる民主党が自民党に大勝し、衆参で多数派が異なる「ねじれ国会」になっていたからだ。ところが、民主党内で反対論が噴出し、大連立は頓挫していた。

「今考えると、あれは強行すべきだった。当時民主党の代表になったばかりだったから、僕も遠慮した。日本人というのは、与野党が一緒になっても、『まあまあ、いいんじゃないか』と思ってくれる。まあいいんじゃないかと思えるような中身が大事です。それにしても、その時反対した多くの議員たちも後になってから、あの時は連立をしておけば良かったと言っていた。

国民のための政策の実現が政治の最大の使命。それを実現するためには安定した政権を作ることが最重要なんです」

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【プロフィール】

城本勝（しろもと・まさる）／1957年、熊本県生まれ。一橋大学卒業後、1982年にNHK入局。福岡放送局を経て東京転勤後は、報道局政治部記者として自民党・経世会、民主党などを担当した。2018年退局後、日本国際放送代表取締役社長などを経て、2022年6月からフリージャーナリスト。著書に1993年の政権交代の舞台裏を描いた『壁を壊した男 1993年の小沢一郎』（小学館）がある。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号