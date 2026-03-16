男性皇族として初めて学習院以外の大学に進学された悠仁さま。"異例ずくめ"と呼ばれた筑波大学へのご入学から、間もなく1年を迎える。親元を離れ、ひとりの学生として青春を謳歌される悠仁さま──本誌『女性セブン』が垣間見た、将来の天皇のキャンパスライフを詳報する。

【写真】ダブルスを組んだ女子学生とともにピースサインをする悠仁さま

頬を紅潮させ、かすかに汗ばんだスポーツウエア姿の女子学生。その隣で少し照れたような笑みを浮かべ、カメラに向かってピースサインをされるのは、秋篠宮家の長男・悠仁さまだ。この青春の一枚から約3か月後の3月7日、スキーウエアに身を包んだ悠仁さまは、北海道・留寿都村の雪原を滑走されていた。

「紀子さまとご一緒に、『スキーオリエンテーリング』の体験会に参加されました。この競技は、雪山で地図とコンパスだけを頼りにポイントを回り、ゴールまでのスピードを競うというもの。スキーの技術だけでなく、複数のポイントを最短で巡るためのルートを見極める判断力も求められます。

悠仁さまのスキー姿が公開されるのは、今回が初めて。紀子さまたっての希望で、ご一緒に滑る機会が設けられたようです」（皇室ジャーナリスト）

幼い頃からご家族でスキーに親しまれてきた悠仁さまは、見事な腕前を披露されたという。

「悠仁さまは、競技中に勢い余って転倒した10才の少年に"大丈夫？"と声をかけ、手を差し伸べられていました。体験会終了後、少年は"（悠仁さまは）優しくてスキーもうまくて、かっこいい！"と、感激しきりでした」（皇室記者）

「学業優先」のスタンスのもと、成年皇族としてご公務に臨まれている悠仁さまが筑波大学に入学されてから、間もなく1年が経とうとしている。

「現在悠仁さまは大学近くに単身者用の部屋を借り、都内の赤坂御用地とつくば市の二拠点生活をされています。ご公務次第で赤坂に帰宅されることもありますが、ここ最近はつくば市に宿泊されることが多くなっているようです。ひとり暮らしにも慣れてきたご様子で、昨年、秋篠宮さまはお誕生日会見で、悠仁さまが自炊をされていると明かされました」（前出・皇室記者）

授業とご公務だけでなく、悠仁さまはサークル活動にも、人並みならぬ情熱を注がれているという。

「野生生物の観察や採集を行う野生動物研究会と、高校時代から続けてこられたバドミントンのサークルを掛け持ち。バドミントンは、週3回ある公式練習のうち、最低でも2回は参加され、さらに早朝6時半からの朝練に顔を出し、基礎練習に精を出されることもあります。100人ほどいる部員の中でも、かなり積極的に練習に参加されている方なんだとか。

今年1月には、皇居で新年の『歌会始の儀』に臨まれた後にすぐにつくば市へと戻られ、サークル仲間とともに群馬県での1泊2日のスキー合宿にも参加されています」（宮内庁関係者）

冒頭は、昨年末、バドミントンサークル内で行われた年納めのイベントでのワンシーンだ。

「出身都道府県別でチームが編成され、ダブルスでの試合が行われました。悠仁さまがペアを組まれたのは、ボブの髪をハーフアップにした、アイドル系で愛らしい雰囲気の女子学生だったとか。悠仁さまと互いに声を掛け合いながら、息の合ったナイスコンビネーションを発揮され、最終的に東京チームが優勝を果たしたと聞いています。表彰式後、悠仁さまが汗に濡れた髪もそのままに、うれしそうに賞状を掲げられる姿が印象的だったそうです」（前出・宮内庁関係者）

※女性セブン2026年3月26日・4月2日号