〈倒産寸前からトップブランドへ〉富山・富美菊酒造「試練を救った妻の支え」

本州中央北部の日本海側に位置し、三方を急峻な山々に囲まれた、海と山の恵み豊かな富山県。雄大な自然が生み出す美しい景色と多彩な文化は、多くの人々の心を惹きつけてやまない。

なかでも、美しい水と高品質の酒米から生み出される同県の日本酒は絶大な人気を誇る。日本国内ではもちろんのこと、日本食の人気の高まりや2024年に日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことも相まって、現在世界中で「SAKE」ブームが巻き起こる中、 “新たな伝統と革新の酒造り”に挑戦し、高い評価を獲得しているのが、富山市の酒造会社「富美菊酒造（屋号：羽根屋）」だ。

国内外の主要コンクールでも数々の名誉に輝き、屈指の人気と味を誇る富美菊酒造だが、幾度も倒産の危機に見舞われるなど、その道のりは険しいものだった。4代目・羽根敬喜（はね・けいき）社長と、妻であり営業部長を務める羽根千鶴子氏に、これまで歩んできた苦難の歴史と、飛躍のきっかけについて話を訊いた。

「四季醸造」という大きな決断

富美菊酒造の創業は1916（大正5）年。富山のシンボル「立山連峰」を源水とする常願寺川水系の天然水と、豊穣な富山平野で育まれた酒造好適米「五百万石」「雄山錦」「山田錦」を用いるなど、“富山産”にこだわった酒造りに取り組んでいる。羽根千鶴子氏が、富美菊酒造の酒造りについて語る。

「富美菊酒造は、創業から100年以上の歴史を持つ富山市内の小規模な酒蔵です。戦後の拡大需要に合わせて生産を増やし、普通酒やパック酒を中心に市場を広げていきました」

街で愛される小規模蔵が大きな決断をしたのは、2012年の夏。それまで多くの酒蔵と同様、冬季（10月〜4月まで）のみの季節醸造を行っていたが、一年を通して酒造りを行う四季醸造に切り替えたのだ。

「搾りたてのお酒を飲むと、皆さん感銘を受けられます。日本酒が苦手だとおっしゃっていた方でさえ『こんなに美味しいなんて』と盃を飲み干される。四季醸造にすれば、フレッシュなお酒をいつでも提供できるため、より多くの方に日本酒の魅力を感じていただけるに違いないと思ったのです」（千鶴子氏）

もちろん、火入れをしたお酒特有の美味しさもある。ただ、出来立てならではの味や香りがまろやかに、ふくよかに広がる生酒は、どんな人にも受け入れてもらえるに違いない。常に新鮮なお酒を提供できれば、日本酒を、富美菊酒造のお酒をもっと好きになってもらえるはず。それが、決断の理由の一つだった。

「今、通年で醸造を行う酒蔵は全体の1割ほどしかいません。つまり、四季醸造はそれだけ大変だということ。通年造り続けるわけですから、人手が必要になります。温度や湿度にも気を配らなければなりません。また、夏場は酵母が走る……つまり一気に発酵が進んでしまうので、夏と冬では造り方をまったく変えなければならない。我々も米の吸水量やもろみの温度管理等を何度も試行錯誤し、ベストの状態にたどり着くまで実験を繰り返しました。四季醸造には、多くの手間とコストがかかるのです」（千鶴子氏）

ひたすら向き合って生まれる感覚こそ大事に

日本酒造りには、麹菌や酵母菌などさまざまな微生物が関わっている。デジタルで管理できる部分はあっても、季節や環境によって動き方が大きく変わってしまうため、最後に頼るのは長年の経験から得られる“勘”だという。

「工業製品とは違って生き物ですから、ただ数字を追っていてもうまくいかないことばかり。麹室に入って『何だか空気がモヤッとしている気がするから風を少し回そうか』とか、『なんとなく麹の熱が出そうだから設定温度を変えたほうがいいかも』というように、日々日本酒造りにひたすら向き合うことによって生まれる感覚というものがすごく大事なんです」（千鶴子氏）

努力と経験を重ね合わせ、夏でも冬に負けないお酒を造りあげた富美菊酒造。四季醸造は軌道に乗り、「造り立てのお酒を常に届ける」という念願が叶った。さらに、一年を通して醸造を行うことで、冬場だけだった季節雇用から通年雇用へとシフトチェンジ。安定収入と技術習得が可能になったことで、次代を担う若い人材が毎年入社している。これは大きなメリットだ。

倒産の危機で天を仰いだ

だが、クオリティを追求するためとはいえ、富山の小さな酒蔵だった富美菊酒造が、なぜそんなに手間もコストもかかる四季醸造に挑戦することになったのだろうか。

「実は……」と千鶴子氏が口を開いた時、「遅くなりました」と頭を下げながら柔和な笑みを浮かべた男性が入って来た。仕込みを終えた作業服姿の4代目・羽根敬喜氏だ。敬喜氏が当時の苦労を思い出したようにぽつりと呟いた。

「富美菊酒造は、蔵を閉める寸前だったのです」（敬喜氏、特に表記がなければ以下同）

他社で酒造りの修業をしていた敬喜氏が富美菊酒造に帰ってきたのは1995（平成7）年のこと。ピーク時には6000石（一升瓶換算で60万本）もの規模を誇っていたが、ビールや缶チューハイ、ワインと新しいお酒が次々台頭する中、徐々に国内で日本酒離れが進んでいき、この頃には生産量はおよそ半分ほどに落ち込んでいた。

「業界全体が冷え込み、普通酒やパック酒など質より量で売っていたうちの蔵も多分に漏れず経営不振に陥りました。一時は300石まで石数が激減。直滑降のように売上が落ちていく日々に焦燥感を募らせていました。こんな状況が続けば、3年ももたずに倒産するに違いない。天を仰ぐしかありませんでした」

ただ、業界全体が地盤沈下する中で、逆に今まで埋もれていた地方の銘酒、本物志向の蔵のお酒がグッと浮き上がった時代でもあった。何もしなくても日本酒が売れる時代に、米をしっかり磨いていいものを造ろうと動いていた蔵が脚光を浴び始めたという。富美菊酒造とは対照的に爆発的人気を呼んだのは、同じ富山市の酒蔵「満寿泉」だった。

「日本で一番勢いのある蔵と、日本で一番めり込んでいっている蔵。同じ富山の小さい町の中にある2軒の蔵がなぜこれほど違うのか。どうしようもない、ともはや半分諦めのようなものが浮かびました。ただ、長年父と一緒に働いてくださっていた40〜50代の蔵人・杜氏たちがきちんと定年を迎えられるまで、せめてあと10年はなんとか会社を踏ん張らなければと思ったのです」

ただし、前年比7割、8割減という今の状況が続けば倒産は免れない。絶望感に苛まれながらも、「とにかく、自分が納得できる高品質のお酒を造っていくしかない」と敬喜氏は決意を固める。

さらに、そんな敬喜氏の背中を押す“運命の出会い”もあった。

「現場を変えなければ、何も変わらない」

「とあるお酒のイベントの前夜祭に参加した時、たまたま『獺祭』の3代目・桜井博志さんとお話をさせていただく機会を得ました。桜井さんは大変な逆境の中で『獺祭』を生み出され、しかもお酒の味わいも抜群。こんなお酒が造れたら、ひょっとするとうちも生き残ることができるかもしれない。希望の光が差し込んだ瞬間でした」

志があれば、きっとなんとかなる。敬喜氏の胸に灯った火をさらに燃え上がらせたのが、営業先の隣県でたまたま出会ったとある酒蔵コンサルタントの言葉だった。「ものづくりなのだから、ものが売れないということは現場に必ず原因がある。蔵元は現場の奥の奥にまで入らなければならない。現場を変えなければ、何も変わらない」――。心に刺さる一言だった。

「そこで、自らも現場に入り酒造りを行うことを決意したのです。加えて、いいお酒を造るために蔵の方針を大きく変えることにしました。当時は、鑑評会に出すお酒だけ特別な造り方をしていたのですが、普通酒を含めたすべてのお酒を、鑑評会用の大吟醸と同じように造ることにしました」

だが、全てのお酒を大吟醸と同じ造り方にするということは、途方もない時間とコストがかかる。酒米の原料処理の要である吸水作業は、ザルに小分けして秒刻みで行う「限定吸水」、箱麹・蓋麹のみを用いて24時間態勢で麹処理を行い、保管は瓶詰めによる「瓶囲い」。当然、杜氏や蔵人たちからは猛反発を受けたが、敬喜氏は兄とともに率先して現場作業を行うことで、なんとか納得してもらったという。

2002（平成14）年には、古くからの屋号である「羽根屋」をデビューさせ、特定名称酒（吟醸酒、純米酒、本醸造酒をいい、それぞれ所定の要件に該当するもの）を展開させるブランドづくりにも踏み切った。

試練を救った妻の支え

ところが、さあここからというタイミングで、またしても試練が襲いかかる。共に二人三脚で酒造りを行ってきた兄が、心筋梗塞で急逝してしまったのだ。

厳しい状況の中、泊まり込みを続けながら必死に酒造りを行う敬喜氏を支えたのが、結婚したばかりの千鶴子氏だった。

「結婚のご挨拶に伺った時に『ボロボロだな』と思ったのを覚えています（笑）。でも、4代目の極めて真面目そうな人柄に惹かれて、この人と一緒になりたいという気持ちが強くありましたらから、どんな状況かは関係ありませんでしたね。とはいえ、結婚した時からさらに売上が落ちるとは思ってもいませんでしたが（笑）」（千鶴子氏）

酒造りに打ち込む敬喜氏の姿を見て、自分にも何かできることはないかと考えた千鶴子氏は、営業担当として販売促進のPRを担うことを申し出る。あわせて、事務処理やメール対応など裏方仕事も積極的に引き受けた。敬喜氏は「そのおかげで、酒造りに集中することができました」と感謝の言葉を述べる。

「彼女の力を借りながら懸命に酒造りに専念し、それから8年は1日も休むことなく働き続けました。ありがたいことに、気づけば富美菊酒造、羽根屋のお酒は製造が追いつかないほどの反響をいただくようになりました」

そんな折、ふと「なんのために自分は休まずにお酒を造り続けているんだろう」と自問自答する瞬間が敬喜氏に訪れる。

「3年で潰れるかもしれなかった。鼻の下まで水が来て、もうダメだと思うことが何度もあった。それでも、ここまで続いた。休むことなくお酒を造り続けることができた。それはお客さまのおかげ。お客さまに喜んでいただける仕事をしていれば、企業というのは継続させてもらえるのかもしれないと、そう思い至ったのです。この時を機に、考え方が変わりました」

撮影／久間昌史 取材・文／井上華織

後編記事『〈コロナ禍を乗り越え海外の権威ある賞を次々受賞〉富山・富美菊酒造「いま考える日本酒の未来」』へ続く

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