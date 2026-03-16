作家デビューから今年で25年となった綿矢りささんの最新作『グレタ・ニンプ』が話題を呼んでいる。妊娠をきっかけに豹変する女性の物語が、驚嘆と共感を呼ぶのはどうしてなのか？ 作家・書評家の渡辺祐真さんが読み解く。

【本の内容】

物語は、長く不妊治療をしていた妻・由依が妊娠をきっかけに外見も内面も豹変した夜から始まる。どんどん過激になっていく妻に夫の俊貴は戸惑うが……。本文では所々、由依や俊貴の言葉がさまざまな書体（フォント）や大きさで表現されている。

不安があっても「人生楽しもうぜ！」

強くて痛快、時々つわりのニューヒーローが登場！ その名は妊婦の由依。以前は大人しい性格だったが、妊娠を機に大変身。紫の坊主頭、悟空口調、デモも講演会もどんと来い、不安がる夫に放つは「ガキができたぐらいでよう、んな慌てんなって！」。その発言はフォントやサイズすらぶち壊す。『グレタ・ニンプ』に出てくる人々の多くは、ちょっぴりズレて間違っている。そんな中で由依は全てをズレきった。だから周囲も読者も気圧された。ところがズレすぎて10周くらい回って、子供も夫も友人もそして読者もみんな、パワーをモリモリもらってる。

かく言う僕は30歳を過ぎて、将来子供をどうすべきかよく悩む。不景気で、世間は子供に冷たくて、不安に付け込む怪しい検査や療法もあって、不安しかなかった。だが由依なら言うだろう。「人生楽しもうぜ！」。あなたが武装と解放の変身をなさるなら、自分、マックポテトのLサイズ、24時間いつでも買いに行かせていただきます。

【プロフィール】

渡辺祐真さん（作家・書評家）／毎日新聞文芸時評担当。著書に『物語のカギ』など。

※女性セブン2026年3月19日号