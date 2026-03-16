退職金を含む老後資金4,000万円を手に、500万円の格安古民家へ移住した甘見さん（仮名・62歳）。「地方なら安く暮らせる」という思い込みが、老後破綻の危機を招きました。家賃がかからないからと安心していた彼を襲ったのは、想定外のリフォーム代と、ガソリン代高騰などの急激な物価高でした。このままでは貯金が尽きると絶望し、理想を捨てて都市部へ戻る決断をした60代の事例を紹介します。

理想の古民家暮らしのはずが「まさかの落とし穴」

甘見さん（仮名・62歳）は、早期退職を機に妻と二人で自然に囲まれた地方へ移住しました。退職金とこれまでの貯金を合わせた老後資金は約4,000万円。年金受給開始までの期間も、このお金があれば十分に乗り切れると考えていました。

甘見さんが選んだのは、築数十年の古民家でした。購入価格は500万円と手ごろで、「少しずつ自分たちでDIYしながら住みやすくしていこう！」と夢を膨らませていました。

しかし、実際に暮らし始めると、すぐにその考えが甘かったことに気づかされます。

「夏は涼しくていいのですが、冬の寒さが異常でした。すきま風どころか、朝起きると室内の水が凍っていることもありました。たまらず業者を呼ぶと、水回りの大改修と断熱工事が必要だといわれたのです」

さらにシロアリ被害も発覚し、結局リフォーム代として1,500万円以上が飛んでいきました。残りの貯金は一気に2,000万円にまで減ってしまい、甘見さんは強い不安を抱くようになります。

「物価高」と「車の維持費」で地方移住の継続を諦める選択

さらに追い打ちをかけたのが、2025年以降に顕著になった物価高です。地方なら生活費が安く済むと思い込んでいましたが、現実は違いました。

「近くのスーパーは競合店がないせいか、都内のスーパーよりも野菜や肉が高かったんです。それに加えて、プロパンガス代が毎月高くつきます。夫婦でそれぞれ車を所有しているため、ガソリン代や車検代などの維持費も重くのしかかりました」

物価上昇の波は地方にも押し寄せており、ガソリン代の高騰は移動に車が不可欠の地域では死活問題でした。節約のために外出を控えるようになり、なんのために移住したのかわからなくなってしまったと後悔の念を口にします。

「このままだと、年金をもらう前に貯金がゼロになる……」

資金枯渇の恐怖に耐えきれなくなり、甘見さんは損を承知で古民家を売却。現在は都市部の中古マンションを借りて、生活を立て直しています。

地方移住の相談は過去最多だが、理想と現実のギャップも

ふるさと回帰・移住交流推進機構のデータによると、2025年の移住相談件数は過去最多となる7万件に達しました。長引く物価高や住宅価格の高騰を背景に、生活費のコストダウンを求めて地方移住を検討する層が増加していることが推測できます。

しかし、イエコンの調査データによれば、地方移住をやめた人の約70％が「3年未満」で離脱しています。その最大の理由として挙げられているのが「買い物が不便」「移動手段が不便」といった生活インフラへの不満です。また、地方移住の後悔について聞いたところ、「思ったよりも生活費が減らなかった（6.9％）」という回答も一定数ありました。

地方は住居費こそ抑えやすいものの、車の維持費やプロパンガス料金などの固定費が予想以上にかさむ傾向があります。さらに昨今のインフレの影響で、食料品や日用品が都市部より安いとは限りません。

見かけの住居費の安さにとらわれず、トータルでの生活コストを冷静にシミュレーションすることが地方移住をするうえで不可欠です。

［参考資料］

イエコン（株式会社Clamppy）「【地方移住】やめた人の7割が3年以内で離脱！地方移住成功の秘訣とは？（https://iekon.jp/column/survey/32857）」

ふるさと回帰・移住交流推進機構「2025年「ふるさと回帰支援センター・東京」の窓口相談者が選んだ移住希望地」