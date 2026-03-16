4人乗り×“スライドドア”！

これまでのモーターショーでは、個性あふれるコンセプトカーが数多く披露されてきました。なかでもトヨタが2017年の東京モーターショーで公開した「Tjクルーザー」は、SUVとバンを掛け合わせた独自の発想で注目を集めた一台です。

発表から時間が経った今も、その個性的なスタイルに惹かれるユーザーの声が続いています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「4人乗りSUVミニバン」です！ 画像で見る（33枚）

Tjクルーザーは、力強い見た目とは対照的に全長4300mm×全幅1775mm×全高1620mmという扱いやすいサイズにまとめられています。

トヨタ「カローラクロス」より小柄ながら全高はやや高めで、都市部の駐車環境にも対応しやすいパッケージです。乗車定員は4名となっています。

外観は直線基調のスクエアなキャビンが特徴で、バンの実用性とSUVらしい存在感をひとつのデザインに融合しています。

大きく構えたフロントグリルや大径タイヤがアウトドア志向を印象づけ、ボンネットやルーフには傷が付きにくい素材を採用するなど、タフさを意識した仕上がりです。

室内は助手席側の前後シートをフルフラットにでき、約3メートルの長尺物を積載可能なレイアウトを採用しています。

サーフボードや自転車などの大きな荷物も積みやすく、リアゲートは開口部を広く取ることで積み下ろしをスムーズにしています。

シート背面やデッキボードには複数の固定ポイントを備え、荷物をしっかり固定できる工夫も盛り込まれています。

後席にはスライドドアを採用し、左右どちら側からでも乗り降りや荷物の出し入れがしやすい設計です。アウトドアから日常使いまで幅広いシーンで扱いやすい点が特徴といえます。

パワートレインは2リッターエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムが想定され、駆動方式は前輪駆動と4輪駆動を設定。実用性と多用途性を意識した構成がうかがえます。

名称はTOOL-BOXの「T」とJOYの「J」、そしてSUVラインで伝統的に使われてきた「クルーザー」を組み合わせたもの。日常の便利さとアウトドアでの楽しさを両立させる意図が込められています。

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Tjクルーザーには「アウトドアにぴったり」「かっこいい」といったデザインへの評価が寄せられ、「市販化してほしい」という声も根強く続いています。いまも関心の高い一台であることがうかがえます。