外反母趾の正体は「親指の曲がり」ではなく「足幅の広がり」？ やってはいけない対処法も紹介【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

外反母趾は親指が内側に曲がっているわけではない

悪い歩き方で足幅が広がるのが原因

外反母趾とはどんな状態なのか、おそらく多くの方が勘違いしています。一見、外反母趾は足の親指が人差し指側に曲がっているように思われますが、実はそうではありません。親指の下の母指球のあたりが外側に広がり、その結果、親指が曲がったように見えているのです。

なぜ、そんなふうに足の幅が広がるかというと、原因は「悪い歩き方」にあります。これを理解していないと、外反母趾への対策まで誤ってしまいます。その例が、次のような間違った対処法です。

１つは、親指を横に広げること。指の間に小さなクッションを挟んで親指と人差し指の間を広げる方法がありますが、親指が曲がっているわけではないので意味がありません。また、指を鍛えることも同様にNG。外反母趾は足の指を酷使しているので、負荷をかけるのは逆効果です。テーピングや装具で正しい足の形に固定することも間違っています。前述のように、歩く際に足は回外と回内を行き来します。足を固定してしまうと、その正しい歩き方ができなくなってしまいます。さらに、マッサージもダメ。親指の付け根を無理にもみほぐすと、足がゆるんで足元が不安定になり、余計に歩きにくくなります。

唯一の改善策は悪い歩き方を正すことです。「過剰回内」を改善すれば、自然と足幅が締まり、外反母趾がよくなります。

勘違いされている外反母趾のしくみ

✗ 親指が曲がったと思われがち

〇 足幅が広がって、親指が曲がったように見えているだけ

やってはいけない対処法

器具をつける テーピングをする

骨が変形しているわけではないので、固定する必要はありません。

足の指を広げる マッサージをする

足の骨が開く（ゆるむ）ことが原因なので、さらに広げる行為はNG！

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志