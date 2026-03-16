今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月16日（月）〜3月22日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月16日（月）〜3月22日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は話題のスポットやイベントに出かけるなど、予定が盛りだくさんになりそう。気になったものに触れると、視野が広がってモチベーションも上がるようです。自分をアップデートすることが楽しくなりそう。恋愛面は、相手の予定に合わせるようにすると◎ 短い時間でも満足できるようなデートプランを考えてみると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
小さなことからコツコツ積み重ねていけば、やがて大きな花を咲かせるでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【双子座（ふたご座）】
今週は話題のスポットやイベントに出かけるなど、予定が盛りだくさんになりそう。気になったものに触れると、視野が広がってモチベーションも上がるようです。自分をアップデートすることが楽しくなりそう。恋愛面は、相手の予定に合わせるようにすると◎ 短い時間でも満足できるようなデートプランを考えてみると良いでしょう。
小さなことからコツコツ積み重ねていけば、やがて大きな花を咲かせるでしょう。
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オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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