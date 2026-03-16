大きすぎるバックスイングはNGな理由とは！？【アプローチの新しい教科書/松吉信】

大きすぎるバックスイングはNGな理由

大きすぎるバックスイングはクラブヘッドの減速やグリップのゆるみを招く

アプローチはドライバーやアイアンなどのフルショットとは異なり、スイングの振り幅が小さくてスピードもゆっくりです。

ところがこの「小さい振り幅」が案外難しくて、大半のゴルファーはバックスイングが大きくなりすぎています。ピンまで15ヤード、20ヤードといった短い距離なのに、まるで50ヤードも60ヤードも飛ばすくらいクラブを大きく振り上げると、ダウンスイングへと向かった瞬間、「これでは大オーバーしてしまう！」と本能的に察知して、クラブをゆっくり振り下ろそうとするのです。

ダウンスイングでスピードをゆるめると、グリップがゆるんだり手首が折れたりして、ミート率を低下させます。

自転車をゆっくり漕ごうとするとバランスを崩しやすいですし、勢いよく回転していたコマがスピードを失うと回転がばらついてしまうのと一緒で、クラブを安定した軌道に乗せてスイングするには、アプローチといえども「リズムよく、勢いよく」が大切です。

とくにダウンスイングは「加速」が重要なポイントとなります。そのためにはバックスイングはなるべく小さめに取ることを心掛けましょう。イメージと実際の動きは思った以上にギャップが大きくて、自分ではバックスイングを右腰くらいの高さに止めたつもりでも、右胸や右肩の高さまで上がっていることがよくあります。鏡などで自分のバックスイングを一度チェックしてみてください。

【出典】『「左手」「右手」タイプ別で上手くなる！アプローチの新しい教科書』著者：松吉 信