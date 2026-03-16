特集「キャッチ」です。こちらは、福岡市の料理研究家のレシピ本です。去年、“料理本のアカデミー賞”とされる、世界的に権威ある賞でグランプリに輝きました。掲載された華やかな料理は、実は簡単に作れるものばかり。著者のおすすめレシピも紹介します。



■料理研究家・大井直子さん

「できました。じゃ～ん。」



キッチンに広がる焼きたてのキッシュの香り。福岡市で開かれている料理教室です。





■大井さん「こんなふうに膨らみます。この瞬間をお客様に見せていただきたいんです。これが、おもてなしです。」料理研究家の大井直子さん。去年、彼女のレシピが世界を魅了しました。“料理本のアカデミー賞”とされる「グルマン世界料理本大賞」。1995年に創設されたこの賞は、料理本に特化した世界唯一の賞です。世界の料理文化を牽引する本が選ばれてきた中で、大井さんの「野菜で彩るパーティーレシピ」は、ベジタリアン部門のグランプリに輝きました。

ハレの日を彩るおいしく美しい74のレシピ。手軽に再現できることも評価されました。



■大井さん

「いわゆる“3行レシピ”くらい。近所のスーパーで買えるもの、調味料もそうですが、すぐに買えないとすぐに作れないですよね。そういうところを気にしています。」

大井さんは2人の娘を育てながら、おいしくて体に優しく、目にも楽しい料理を追求してきました。原点は、家族に喜んでもらいたいという思いです。



■大井さん

「子どもが小さい時は、きょうのご飯はこれよって出した時に『うわぁ！ママおいしそう』って、その言葉を求めて日々作っていました。」



子どもが成人して巣立ち、孫ができた今も、特別な日には大井さんのもとにみんなが集まり舌鼓を打ちます。

自宅に招いた多くの客も、大井さんのレシピに夢中になりました。「教えてほしい」との声を受けて、15年前から自宅で料理教室を開いています。



■料理教室の生徒

「すごく簡単なのに、こんなにすごい料理ができる。短時間でこんなにおいしいのができる。」

「幸せになります、とても。まず目で幸せを感じて、食べて幸せを感じられるので。」



大井さんは料理の作り方だけでなく、ほんのひと手間でできる美しさのコツも伝授しています。



例えば、材料をフードプロセッサーにかけるだけのキャロットドレッシング。



■大井さん

「そのままサラダに盛り付けてもいいけれど、自分でかけて食べる方が私的にはすごく楽しくて。その容器はどういうのがいいかと考えた時に、陶器や磁器、真っ白の器だと上からしか見えない。そういう時にはガラス。全部が透明で見やすくなる。」

盛り付けに使うガラスの器。実は100円ショップでそろえたものも多いといいます。



■大井さん

「いかに美しく上手に調和させるか。テーブルなどに調和させて。でも実は100円なのよっていう、みんなの驚き、それがまた楽しい。」



多彩なテーブルコーディネートが浮かぶワケは、大井さんの経歴にあります。



■大井さん

「私はもともと、大学は建築出身で大きな建物を設計していました。それを住空間に小さくし、住空間から食空間。それで食空間を大事にしたいなと思い始めて。トータルで美しく全部見せたい。そうすると、料理がさらにおいしく見えるんですよね。」



トータルの美しさへのこだわりは住空間にも息づきます。



今でも毎年飾る大切なひな人形は、びょうぶの代わりに造花のスイートピーを添えて、より華やかに。

ひな祭りは“花より団子”という人も楽しめる「手まり寿司レシピ（22個分）」も教えてもらいました。



材料は、酢飯（白米2合＋すし酢60ミリリットル）、サーモンとマダイの切り身、卵、大葉、三つ葉の茎、将軍ねぎ、だししょうゆ、わさびです。



まずは、30グラムずつの酢飯をラップを使って丸めます。



次に、魚の切り身を刺身よりも薄くスライスします。この時のポイントは。



■大井さん

「カットする時は結構大変です。なので半冷凍。ちょっとシャリシャリっていうくらい冷凍するとカットしやすいです。」



照りを出すため、両面にだししょうゆを少しつけ、長方形になるように2枚並べます。



■大井さん

「こうしておくと箸で切りやすいです。こういうふうに切った時に食べやすい。半分ずつ食べられる。」



サーモンを巻く時はラップの上に、切り身→大葉→わさび→酢飯の順で重ねます。



マダイは、切り身→わさび→酢飯の順です。



そして、丸く巻いて出来上がりです。

次に作るのは、花に見立てた卵焼きです。



■大井さん

「卵焼きのフライパンで卵1個分を焼きました。」



焼き上がりを半分に切って折り、切り込みを入れていきます。両端は切り離します。



■大井さん

「三つ葉はラップをして電子レンジで10秒。すると、やわらかくなります。」



三つ葉の茎を卵焼きの下に敷いて、くるくる巻き、固結びします。



■大井さん

「はい、完成です。」

ゲストを思い浮かべながら、食べやすさや器選びに心を配る大井さん。一番幸せな瞬間は。



■大井さん

「食べてくれた人が『うわぁ！おいしい』『これ作ってみたい』って、その言葉が私のご褒美になるんですよね。」



美しく、おいしく、手軽に。世界が認めた大井さんのレシピは、きょうも驚きと笑顔を生み出しています。



■料理教室の生徒

「おいしい！先生、おいしい！」

■大井さん

「ありがとう！」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月25日午後5時すぎ放送