春野菜のサラダ【材料】（4人分）スナップエンドウ 8本グリーンアスパラガス 2本レタス 4枚黄パプリカ 1/4個プチトマト 6個ゼラチン 2g水 小さじ 2ドレッシング(市販品) 大さじ 4【下準備】1、スナップエンドウはヘタと筋を取り、分量外の塩を加えた熱湯でサッとゆでてザルに上げる。2、グリーンアスパラは茎のかたい部分を少し切り落とし、ピーラーでハカマを取る。分量外の塩を加えた熱湯でサッとゆでてザルに上げる。3、スナップエンドウは半分に裂き、グリーンアスパラは半分に切る。4、レタスは食べやすい大きさにちぎる。黄パプリカはヘタと種を取り除いて薄切りにし、プチトマトはヘタを取って半分に切る。5、ゼラチンは水でふやかす。【作り方】1、鍋にドレッシングを入れ、沸騰直前まで温めて火を止める。ふやかしたゼラチンを加えて余熱で溶かし、バットに流し入れて冷蔵庫で冷やしかためる。かたまったらフォークで崩す。2、器に野菜を彩りよく盛り、(1)をのせる。