食卓がパッと華やぐ！「春色サラダ」人気レシピTOP3♪簡単でおしゃれな3選
春の訪れとともに、スーパーの野菜コーナーも鮮やかな緑や黄色で賑やかになってきましたね。
アスパラガスやスナップエンドウ、春キャベツなど、この時期の野菜は柔らかくて甘みが強いのが特徴！ビタミンも豊富で、デトックス効果も期待できる春野菜は、まさに今が食べごろです。
今回は、毎日の献立に彩りを添える、「春色サラダ」の人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】春の旨味がぎゅっ！アスパラと新じゃがの春野菜サラダ
堂々の第1位は、春の味覚を一度に楽しめる「春野菜のサラダ」です！
ホクホクの新じゃがと、シャキッと茹で上げたアスパラガスの食感のコントラストがたまりません。
素材の甘みを引き立てるドレッシングが野菜にジュワッと馴染み、お口の中が春の香りでいっぱいに。
見た目も鮮やかでボリューム満点。夕食のメインを張れるほど満足感のある、まさにご馳走サラダの決定版ですよ。
■【2位以降も絶品ぞろい】春色サラダの人気レシピ
春らしい鮮やかな緑が眩しい、スナップエンドウを主役にしたサラダです。
噛むたびにパチンッと弾けるようなみずみずしさと、独特の甘みがクセになる美味しさ。
卵やハムと一緒に和えれば、黄色とピンクが加わってさらにおしゃれに！
お子様も大好きな味付けで、シャキシャキ食感が楽しくてついついお箸が止まらなくなりますよ。
食卓のアクセントにぴったりな、鮮やかな紫色が美しいコールスローです。
普通のキャベツよりも肉厚で食べ応えがあり、噛むほどに野菜の甘みが広がります。
さっぱりとした酸味が効いているので、揚げ物やお肉料理の付け合わせにも最高。
冷蔵庫で少し置くと味が染みて、よりしっとりコク旨な味わいが楽しめますよ。
■シーン別に楽しむ春色サラダレシピ
春色サラダの魅力は、なんといってもそのビジュアルの美しさ！
1位の「春野菜サラダ」はおもてなしのメインに、2位の「スナップエンドウ」はお弁当の彩りに、3位の「コールスロー」は作り置きとして常備しておくのがおすすめです。
旬の野菜は加熱しすぎず、素材の食感を活かすのが美味しく仕上げるコツ。
ぜひ今夜の食卓に、春の香りを一皿添えてみてくださいね。
(E・レシピ編集部)
アスパラガスやスナップエンドウ、春キャベツなど、この時期の野菜は柔らかくて甘みが強いのが特徴！ビタミンも豊富で、デトックス効果も期待できる春野菜は、まさに今が食べごろです。
今回は、毎日の献立に彩りを添える、「春色サラダ」の人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】春の旨味がぎゅっ！アスパラと新じゃがの春野菜サラダ
ホクホクの新じゃがと、シャキッと茹で上げたアスパラガスの食感のコントラストがたまりません。
素材の甘みを引き立てるドレッシングが野菜にジュワッと馴染み、お口の中が春の香りでいっぱいに。
見た目も鮮やかでボリューム満点。夕食のメインを張れるほど満足感のある、まさにご馳走サラダの決定版ですよ。
春野菜のサラダ
【材料】（4人分）
スナップエンドウ 8本
グリーンアスパラガス 2本
レタス 4枚
黄パプリカ 1/4個
プチトマト 6個
ゼラチン 2g
水 小さじ 2
ドレッシング(市販品) 大さじ 4
【下準備】
1、スナップエンドウはヘタと筋を取り、分量外の塩を加えた熱湯でサッとゆでてザルに上げる。
2、グリーンアスパラは茎のかたい部分を少し切り落とし、ピーラーでハカマを取る。分量外の塩を加えた熱湯でサッとゆでてザルに上げる。
3、スナップエンドウは半分に裂き、グリーンアスパラは半分に切る。
4、レタスは食べやすい大きさにちぎる。黄パプリカはヘタと種を取り除いて薄切りにし、プチトマトはヘタを取って半分に切る。
5、ゼラチンは水でふやかす。
【作り方】
1、鍋にドレッシングを入れ、沸騰直前まで温めて火を止める。ふやかしたゼラチンを加えて余熱で溶かし、バットに流し入れて冷蔵庫で冷やしかためる。かたまったらフォークで崩す。
2、器に野菜を彩りよく盛り、(1)をのせる。
【材料】（4人分）
スナップエンドウ 8本
グリーンアスパラガス 2本
レタス 4枚
黄パプリカ 1/4個
プチトマト 6個
ゼラチン 2g
水 小さじ 2
ドレッシング(市販品) 大さじ 4
【下準備】
1、スナップエンドウはヘタと筋を取り、分量外の塩を加えた熱湯でサッとゆでてザルに上げる。
2、グリーンアスパラは茎のかたい部分を少し切り落とし、ピーラーでハカマを取る。分量外の塩を加えた熱湯でサッとゆでてザルに上げる。
3、スナップエンドウは半分に裂き、グリーンアスパラは半分に切る。
4、レタスは食べやすい大きさにちぎる。黄パプリカはヘタと種を取り除いて薄切りにし、プチトマトはヘタを取って半分に切る。
5、ゼラチンは水でふやかす。
【作り方】
1、鍋にドレッシングを入れ、沸騰直前まで温めて火を止める。ふやかしたゼラチンを加えて余熱で溶かし、バットに流し入れて冷蔵庫で冷やしかためる。かたまったらフォークで崩す。
2、器に野菜を彩りよく盛り、(1)をのせる。
■【2位以降も絶品ぞろい】春色サラダの人気レシピ
【No.2】甘みが弾ける！スナップエンドウの彩りサラダ
春らしい鮮やかな緑が眩しい、スナップエンドウを主役にしたサラダです。
噛むたびにパチンッと弾けるようなみずみずしさと、独特の甘みがクセになる美味しさ。
卵やハムと一緒に和えれば、黄色とピンクが加わってさらにおしゃれに！
お子様も大好きな味付けで、シャキシャキ食感が楽しくてついついお箸が止まらなくなりますよ。
グリーンサラダ
【材料】（2人分）
レタス 1~2枚
キュウリ 1/2本
スナップエンドウ 1パック
酢 小さじ 2
塩 ひとつまみ
粒マスタード 5g
オリーブ油 小さじ 1
【作り方】
1、レタスは洗って水気をきっておく。湯を沸かして、筋を取ったスナップエンドウをゆで、冷たい水にとる。
2、レタスは食べやすい大きさにちぎり、キュウリは斜めに薄切りにしてからせん切りにする。
3、酢、塩、粒マスタードを混ぜてからオリーブ油を加えて混ぜ、レタス、キュウリ、スナップエンドウと混ぜ合わせる。
【材料】（2人分）
レタス 1~2枚
キュウリ 1/2本
スナップエンドウ 1パック
酢 小さじ 2
塩 ひとつまみ
粒マスタード 5g
オリーブ油 小さじ 1
【作り方】
1、レタスは洗って水気をきっておく。湯を沸かして、筋を取ったスナップエンドウをゆで、冷たい水にとる。
2、レタスは食べやすい大きさにちぎり、キュウリは斜めに薄切りにしてからせん切りにする。
3、酢、塩、粒マスタードを混ぜてからオリーブ油を加えて混ぜ、レタス、キュウリ、スナップエンドウと混ぜ合わせる。
【No.3】映える鮮やかさ！紫キャベツのコールスロー
食卓のアクセントにぴったりな、鮮やかな紫色が美しいコールスローです。
普通のキャベツよりも肉厚で食べ応えがあり、噛むほどに野菜の甘みが広がります。
さっぱりとした酸味が効いているので、揚げ物やお肉料理の付け合わせにも最高。
冷蔵庫で少し置くと味が染みて、よりしっとりコク旨な味わいが楽しめますよ。
キャベツがおいしい！コールスロー by森岡 恵さん
【材料】（2人分）
キャベツ 3枚
塩 少々
ツナ(缶) 1/2缶
<調味料>
マヨネーズ 大さじ 1~1.5
酢 小さじ 1
塩コショウ 少々
【下準備】
1、キャベツは長さ4cmのせん切りにし、大きめの抗菌ビニール袋に塩と一緒に入れ、全体にからめてしんなりさせ、水気を絞る。
2、ツナはザルに上げて軽く汁気をきる。
【作り方】
1、ボウルに＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、キャベツ、ツナを加え、和える。
【材料】（2人分）
キャベツ 3枚
塩 少々
ツナ(缶) 1/2缶
<調味料>
マヨネーズ 大さじ 1~1.5
酢 小さじ 1
塩コショウ 少々
【下準備】
1、キャベツは長さ4cmのせん切りにし、大きめの抗菌ビニール袋に塩と一緒に入れ、全体にからめてしんなりさせ、水気を絞る。
2、ツナはザルに上げて軽く汁気をきる。
【作り方】
1、ボウルに＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、キャベツ、ツナを加え、和える。
■シーン別に楽しむ春色サラダレシピ
春色サラダの魅力は、なんといってもそのビジュアルの美しさ！
1位の「春野菜サラダ」はおもてなしのメインに、2位の「スナップエンドウ」はお弁当の彩りに、3位の「コールスロー」は作り置きとして常備しておくのがおすすめです。
旬の野菜は加熱しすぎず、素材の食感を活かすのが美味しく仕上げるコツ。
ぜひ今夜の食卓に、春の香りを一皿添えてみてくださいね。
(E・レシピ編集部)