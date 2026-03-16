◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)

WBC連覇を逃した野球日本代表・侍ジャパン。試合後、村上宗隆選手が報道陣に悔しさを明かしました。

6番ファーストでスタメン出場した村上選手はこの日4打数1安打。3点ビハインドの8回にレフトへヒットを放ちチャンスメークしましたが、得点には結びつきませんでした。

敗退に「すごく悔しい」と語った村上選手。「野球はすごく難しいので、1勝する難しさを改めて感じた」とコメントしました。

今大会は5試合で19打数4安打、打率.211。「状態は悪くない」と語るも、「やっぱり短期決戦はすごく難しいところもたくさんあるし、そこは自分の弱さでもある。常に打てるわけではないし、そこにどう持っていくかというところもすごく大事になってくる」と話します。

対戦相手のベネズエラには「全体的に打者のレベルも高いし、こんなに日本が打ち込まれることはなかなか無かったこと。すごくレベルが高いと思うし、チームが一丸となっている印象だった」とコメント。

今大会に「負けてしまい、得るものは何も無かった」と語った村上選手。「この大舞台を経験できたことや一流の選手たちとプレーできたことは誇りに思う。何にせよ今日勝ちたかったのが率直な気持ち」と心境を明かしました。