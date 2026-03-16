セリエA 25/26の第29節 ラツィオとＡＣミランの試合が、3月16日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ラツィオはマッティア・ザッカーニ（FW）、ダニエル・マルディーニ（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ペルビス・エストゥピニャン（DF）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。ラツィオのアダム・マルシッチ（DF）のアシストからグスタフ・イサクセン（FW）がゴールを決めてラツィオが先制。

ここで前半が終了。1-0とラツィオがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ラツィオが1-0で勝利した。

なお、ラツィオは70分にエドアルド・モッタ（GK）、81分にヌーノ・タバレス（DF）、90+4分にペドロ（FW）、90+5分にパトリック（DF）に、またＡＣミランは55分にペルビス・エストゥピニャン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-16 06:50:50 更新