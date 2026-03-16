銀一株式会社は、RODE Microphonesの対象ワイヤレスマイクが最大50%引きになるキャンペーンを3月16日（月）から実施する。

動画撮影で需要の高いワイヤレスマイクを対象としたキャンペーン。32bitフロートオンボード録音に対応する「ワイヤレスゴー（第3世代）」や、送信機と受信機の両方にマイクを内蔵する「ワイヤレス ミー」、スマートフォンに直接接続できる「ワイヤレスマイクロ Lightning」などが対象となっている。

なお、「ワイヤレスゴー（第3世代）」は2月に発表されたファームウェアアップデートにより、物理的な受信機を使用せず、iOSデバイスへ直接接続できる独自の「ダイレクトコネクト機能」が追加されている。

キャンペーン名

RØDEワイヤレスマイクで音質革命!! さらにお得な大特価キャンペーン

期間

2026年3月16日（月）～3月29日（日）23時59分

対象製品

ワイヤレスゴー（第3世代）ブラック

46,200円→36,960円（9,240円OFF）

ワイヤレスゴー（第3世代）ホワイト

46,200円→36,960円（9,240円OFF）

ワイヤレス ミー ブラック

27,500円→13,750円（13,750円OFF）

ワイヤレス ミー デュアル ブラック

40,700円→20,350円（20,350円OFF）

ワイヤレス ミー デュアル ホワイト

40,700円→20,350円（20,350円OFF）

ワイヤレスマイクロ カメラキット ブラック

29,700円→23,760円（5,940円OFF）

ワイヤレスマイクロ Lightning ブラック

22,000円→11,000円（11,000円OFF）

ワイヤレスマイクロ Lightning ホワイト

22,000円→11,000円（11,000円OFF）

インタビュー プロ ブラック

49,500円→34,650円（14,850円OFF）

※ワイヤレスマイクロはLightning版のみ対象（USB-C版は対象外）