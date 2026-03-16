銀一株式会社は、thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）の対象カメラバッグが20%引きになるキャンペーンを3月16日（月）から実施する 。

春の撮影シーズンに向けたキャンペーン 。プロからの信頼も厚い大容量のローリングケース「エアポート」シリーズをはじめ、アウトドア向けのバックパック「バックライト」、小型の「ミラーレス ムーバー」シリーズなど、同ブランドの多彩なカメラバッグが対象となっている 。

キャンペーン名

シンクタンクフォトがカメラマンを応援！ スプリング割引キャンペーン!!

期間

2026年3月16日（月）～3月29日（日）23時59分

対象製品

ウォーカー プロ 16L ブラック

37,400円→29,920円（7,480円OFF）

ウォーカー プロ 24L ブラック

40,700円→32,560円（8,140円OFF）

ウォーカー プロ 30L ブラック

48,400円→38,720円（9,680円OFF）

エアポートアクセレレーター ブラック

53,350円→42,680円（10,670円OFF）

エアポート アドバンテージ ブラック

51,920円→41,536円（10,384円OFF）

エアポート アドバンテージ XT ブラック

58,080円→46,464円（11,616円OFF）

エアポート インターナショナル V3.0 ブラック

80,080円→64,064円（16,016円OFF）

エアポート エッセンシャルズ ブラック

37,070円→29,656円（7,414円OFF）

エアポートコミューター ブラック

45,760円→36,608円（9,152円OFF）

エアポート セキュリティ V3.0 ブラック

83,160円→66,528円（16,632円OFF）

エアポートテイクオフ V2.0 ブラック

80,080円→64,064円（16,016円OFF）

エアポートナビゲーター V2 ブラック

57,200円→45,760円（11,440円OFF）

エアポート ローラー ダービー V2 ブラック

70,400円→56,320円（14,080円OFF）

シェイプシフター17 V2.0 ブラック

55,550円→44,440円（11,110円OFF）

シェイプシフター 25L ブラック

44,000円→35,200円（8,800円OFF）

シェイプシフター 37L ブラック

51,700円→41,360円（10,340円OFF）

スピードトップ クロスボディ 15 グラファイト

26,400円→21,120円（5,280円OFF）

ダークライト 14L（ブラック/モンテイングリーン）

26,400円→21,120円（5,280円OFF）

ダークライト 20L（ブラック/モンテイングリーン）

31,900円→25,520円（6,380円OFF）

デジタル ホルスター 5 V3 ブラック

9,240円→7,392円（1,848円OFF）

デジタル ホルスター 10 V3 ブラック

10,780円→8,624円（2,156円OFF）

デジタル ホルスター 20 V3 ブラック

11,880円→9,504円（2,376円OFF）

デジタル ホルスター 30 V3 ブラック

13,200円→10,560円（2,640円OFF）

デジタル ホルスター 40 V3 ブラック

14,300円→11,440円（2,860円OFF）

デジタル ホルスター 50 V3 ブラック

15,400円→12,320円（3,080円OFF）

デジタル ホルスター 150 V3 ブラック

18,700円→14,960円（3,740円OFF）

バックライト スプリント（モンテイングリーン/スレートブラック）

24,200円→19,360円（4,840円OFF）

バックライト 18L（モンテイングリーン/スレートブラック）

39,600円→31,680円（7,920円OFF）

バックライト 26L（モンテイングリーン/スレートブラック）

48,180円→38,544円（9,636円OFF）

バックライト 36L（モンテイングリーン/スレートブラック）

54,780円→43,824円（10,956円OFF）

バックライト ロング レンズ

42,900円→34,320円（8,580円OFF）

ファーストライト 35L+ ブラック/チャコール

66,440円→53,152円（13,288円OFF）

ファーストライト 46L+ ブラック/チャコール

70,400円→56,320円（14,080円OFF）

プレスパス 10 ブラック

18,700円→14,960円（3,740円OFF）

プレスパス 20 ブラック

20,900円→16,720円（4,180円OFF）

プレスパス スリング ブラック

18,700円→14,960円（3,740円OFF）

ミラーレス ムーバー 5 V2（クールグレー/コーストグリーン/マリンブルー/キャンプファイヤーオレンジ）

7,700円→6,160円（1,540円OFF）

ミラーレス ムーバー 10 V2（クールグレー/コーストグリーン/マリンブルー/キャンプファイヤーオレンジ）

8,800円→7,040円（1,760円OFF）

ミラーレス ムーバー 20 V2（クールグレー/コーストグリーン/マリンブルー/キャンプファイヤーオレンジ）

10,450円→8,360円（2,090円OFF）

ミラーレス ムーバー 25 V2（クールグレー/コーストグリーン/マリンブルー/キャンプファイヤーオレンジ）

11,000円→8,800円（2,200円OFF）

ミラーレス ムーバー 30 V2（クールグレー/コーストグリーン/マリンブルー/キャンプファイヤーオレンジ）

13,200円→10,560円（2,640円OFF）

ミラーレス ムーバー バックパック（クールグレー/コーストグリーン/マリンブルー/キャンプファイヤーオレンジ）

22,880円→18,304円（4,576円OFF）