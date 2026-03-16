リーグ・アン 25/26の第26節 レンヌとリールの試合が、3月16日04:45にロアゾン・パークにて行われた。

レンヌはアルノー・ノルダン（FW）、エステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはマティアス・フェルナンデス（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）、アイウブ・ブアディ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。リールのネイサン・ノイ（DF）のアシストからマティアス・フェルナンデス（FW）がゴールを決めてリールが先制。

ここで前半が終了。0-1とリールがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の47分リールが追加点。マティアス・フェルナンデス（FW）のアシストからハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、59分、レンヌのエステバン・ルポール（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。リールが1-2で勝利した。

なお、レンヌは65分にマハマドウ・ナギダ（DF）、84分にプジェミスワフ・フランコフスキ（DF）に、またリールは16分にナビル・ベンタレブ（MF）、71分にベルケ・エゼル（GK）、73分にアイサ・マンディ（DF）、84分にフェリックス・コレイア（FW）、90+2分にネイサン・ノイ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-16 06:51:08 更新