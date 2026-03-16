◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)

女子シングルス決勝が15日に行われ、張本美和選手が優勝を果たしました。

世界ランク8位の張本選手は決勝で同5位の蒯曼選手(中国)と対決。国際大会では過去1勝3敗と負け越している相手に、フルゲームの熱戦を演じます。

ゲームカウント3-3で迎えた最終第7ゲーム、序盤から優位に進めた張本選手。1度もリードを許さずに試合を進めると、最後は4連続ポイントで勝利を収め、1時間超えの激闘に終止符を打ちました。

張本選手は今大会、1回戦は世界ランク16位・長粼美柚選手との日本勢対決が組まれましたが長粼選手が棄権し不戦勝に。2回戦は同35位のハーシー選手(ウェールズ)にストレート勝ちしました。

準々決勝は同15位の石洵瑶選手(中国)にゲームカウント4-2で勝利。準決勝では今大会金星を重ねた同13位・大藤沙月選手との日本勢対決を4-1で制していました。

▽張本美和 今大会の歩み

【1回戦】

vs長粼美柚

不戦勝

【2回戦】

vsハーシー(ウェールズ)

3-0(13-11/12-10/11-7)

【準々決勝】

vs石洵瑶(中国)

4-2(11-5/9-11/11-1/11-9/9-11/11-9)

【準決勝】

vs大藤沙月

4-1(8-11/11-6/11-9/11-2/13-11)

【決勝】vs蒯曼4-3(11-6/9-11/7-11/11-9/11-6/9-11/11-5)