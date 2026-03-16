激アツコラボキターーーッ！！【セブン-イレブン】ハシゴしてでも欲しい可愛さ♡「大人気商品」

ポップでキュート！ 世界中で人気を集める「エスターバニー」が、限定スイーツやシールとなって【セブン‐イレブン】に登場しています。発売直後から話題を呼び、早くも品薄や売り切れの店舗もある様子。@ftn_picsレポーターHaruさんも「5軒回ってやっっとゲット！」とコメントするほどの人気ぶり。ようやく手に入れたグッズを詳しくご紹介します。

シル活がもっとオシャレに楽しく！

「可愛さ満点」「見つけたら即買い推奨」と@ftn_picsレポーターHaruさんが紹介するのが、「シールバインダーAFC エスターバニー（ブルー／チェック）」。パステルカラーとエスターバニーの愛くるしい表情が目を引きます。バインダーサイズは、約横115 × 高さ155 × 幅35mmと、持ち歩きやすいミニサイズなのも推しポイントです。

シール台紙もこだわり満載！

シールを貼るのがもったいないくらい可愛いシール台紙は10枚入りで、表裏でデザインが異なるのも魅力。さらに、シール入れとして使えるクリアポケットが3枚も付いて\1,320（税込）。こちらはブルーの台紙で、ハートとパステルカラーに気分も上がりそう！

どっちかなんて選べない！

チェックの台紙には、風船を手にお散歩中のエスターバニーなどが描かれています。バインター本体のデザインとカラーでも迷いそうですが、中身もこんなに違う可愛さがあるなら、両方欲しくなるのも納得です。

遊び心も光るデザイン！

バインターはぷっくりとした厚みがあり、バッグに立てて入れた時にさり気なくのぞくチェック柄が見えればテンションも上がりそう。ミニ6穴サイズのリフィルを追加すれば、自分好みにカスタマイズも可能です。

早期に終売となる可能性は大！ 欲しいと思ったら今すぐ【セブン】に駆け込んで！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N