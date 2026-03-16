【マネーの教科書】#105

高市首相側の関与はあったのか？ 暗号資産「サナエトークン」が大炎上！ 金融庁が調査を検討

暗号資産を買ってみたいが、値動きが激しくて手を出しにくい──。そう考えているなら、株主優待で暗号資産を手に入れる方法もある。3月末に権利確定（株主権利を得るための確定日）を迎える企業が多い今が、チャンスだ。

SBIグループのSBIリーシングサービスは3月9日、株主優待制度の導入を公表した。3月末を基準にSBI VCトレードの口座で暗号資産XRPを受け取れるクーポンコード券を配布する。保有株式100株以上で2000円相当、保有株式1000株以上かつ1年超なら8000円相当となる。同社の株価は3月9日時点で5670円なので2000円相当を利回りに換算すると0.35％となる。予想配当利回りの約3.8％と合わせれば4％を超える。

SBIインシュアランスグループでも株主優待でXRPを受け取れる。3月末を基準に100株以上で2500円相当、500株以上で保有期間2年未満は1万円相当、2年超で1万2000円相当となる。

また、昨年12月に再上場したSBI新生銀行は、株主優待で暗号資産か健康食品を選択可能。3月末を基準として暗号資産を選ぶ場合は、100株以上の保有で2000円相当のXRPを受け取ることができる。

ビットコインを提供する企業もある。ネイルサロンなどを展開するコンヴァノは、9月末と3月末を基準として年2回、ビットコインを贈る。1000株以上で1000円（年間2000円）相当。保有株数に応じて段階的に増加し、最大は5000株以上で5000円（年間1万円）相当となる。3月9日時点の株価をもとに利回りに換算すると約1.7％となる。

独立系ベンチャーキャピタルのAIフュージョンキャピタルグループもビットコインを優待する。3月末を基準日として「9カ月以上の保有」が条件で100株以上は3000円相当、500株以上で4000円相当、1000株以上なら5000円相当となる。「9カ月以上の保有」が条件なのでこれから買っても今年の分は間に合わないが魅力的ではある。

国内では2028年にも、暗号資産ETF（上場投資信託）が解禁されるといわれている。将来的にNISA（少額投資非課税制度）でも購入できるようになれば、投資家の裾野が広がり、価格の押し上げ要因となる可能性も秘めている。

（ジャーナリスト・向山勇）