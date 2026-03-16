

BE:FIRST（撮影：高田梓）

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが15日、Kアリーナ横浜で開催された音楽フェス「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」にヘッドライナーとして出演。最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ初披露など、圧巻のパフォーマンスで会場を盛り上げた。

「GRIT」や「Mainstream」といったBE:FIRSTを代表するHIP HOPチューンや、圧倒的なダンスパフォーマンスで話題の「Stare In Wonder」、フェスでの披露は珍しいR&Bチューンの「Sapphire」など、ヘッドライナーに相応しい貫禄あるパフォーマンスを繰り広げたBE:FIRST。

ラストを飾ったのは、本日3月16日に先行配信された最新曲「BE:FIRST ALL DAY」。「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー「BE:FIRST ALL DAY」の披露に会場は歓声に包まれた。

今回のセットリストは各音楽配信サービスでプレイリストとして公開中。

セットリスト

D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026https://BEFIRST.lnk.to/DUNKShowcase2026GRITMainstreamSecret GardenStare In WonderSapphireDon’t Wake Me UpI Want You BackBE:FIRST ALL DAY