今日16日(月)は朝晩に雨や雪の降る所がありますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。太平洋側を中心に空気の乾燥が続き、九州から東北では花粉が大量に飛びそうです。

日中は広く晴れ

今日16日(月)は移動性の高気圧に覆われるでしょう。沖縄や九州から近畿、北陸3県は雲が増える時間もありますが、日中は日差しがたっぷり届きそうです。



関東甲信越は、朝のうちは雲が多く、所々で雨が降るでしょう。日中は次第に晴れて、風も弱まりそうです。夜は静岡県との県境付近で雨や雪が予想されていますが、局地的でしょう。東北と北海道も朝晩に雨や雪の降る所がありますが、昼頃からは広い範囲で晴れる見込みです。





太平洋側の地域を中心に空気の乾燥が続くでしょう。火の取り扱いにご注意ください。また、九州から東北では花粉が飛びやすく、花粉の飛散量は東海や関東など一番多い「極めて多い」ランクの所もあります。マスクやメガネなどで対策をしてください。

全国的に気温は平年並み

最高気温は全国的に平年並みか高く、日中は過ごしやすい陽気になりそうです。



九州から東海は、18℃前後まで上がる所が多いでしょう。昼間は春の装いが楽しめそうです。関東は昨日15日(土)より低く、東京都心は13℃の予想です。それでも平年並みでしょう。北陸や東北、北海道は昨日と同じくらいの所が多く、日差しの温もりを感じられそうです。夜は再び冷えてきますので、重ね着などでうまく調節してください。