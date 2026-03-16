【山粼武司 これが俺の生きる道】#68

【続きを読む】これがプロ野球？セとパの人気格差に愕然、「現役おしまい」を考える日々が続いた

山本昌さんと距離が縮まったきっかけはラジコンだった。

俺はもともとラジコン好きで、寮の隣にあったスーパーマーケットの駐車場でよくリモコンを使って遊んでいた。

1988年2月に昌さんが米国へ野球留学に行く前だから、俺にとってはプロ2年目。スーパーの駐車場でふたり、ラジコンを走らせながら愚痴を言い合った。

「俺たち、そろそろクビだよな」

「もうアカンですね」

根っからのオタク気質なところは俺とは正反対だけど、二軍で苦労した者同士でウマが合った。昆虫や車が好きなところも同じだった。

昌さんのラジコン好きにスイッチが入ったのは、95年に左膝半月板損傷で手術し、リハビリ期間中にラジコンサーキットに立ち寄ってから。野球と同じく、突き詰めるとトコトンやるタイプで、ラジコンの腕前もいつの間にか抜かれていた。

96年からは2人でラジコンカーレース大会「山山杯」を立ち上げ、毎年オフの1月に開催した。世界ランクトップ10の選手を呼び、参加人数は200人規模。レースのクラスごとに懸賞や賞金を用意して、協賛品を提供してくれるスポンサーも集めた。2人で50万円くらいは身銭を切っていたかな。

世界大会に引けをとらないくらいの規模になり、海外のプレーヤーも参加した。10年を一区切りにいったん終了したけど、2018年に復活。参加費の一部をチャリティーに寄付する活動も始めた。

昌さんに一番驚愕した出来事がある。

2013年、中日で2度目のユニホームを着ていた俺は、開幕一軍入りを果たしたものの、すぐさま登録を抹消された。その後も一、二軍を行ったり来たりの日々。交流戦初戦の5月14日に一軍へ上がった時、次に二軍落ちしたら引退しようと決めた。7月27日に抹消されて腹をくくった。真っ先に昌さんに引退を報告した。

「俺、もう辞めます。昌さんも一緒に辞めようよ」

昌さんもこのときすでに47歳。本気で同時引退を持ちかけたら、「嫌だ」と一蹴された。

「何でよ？ この先、年に1回しか登板できんようになるやろうし、もうええやないですか」

食い下がる俺に昌さんは、「だって俺、まだ伸びしろがあるもん」と、キッパリと言い切ったのだ。

その1カ月後の8月28日、昌さんはその言葉通り、ヤクルト戦で5勝目を挙げて自身のプロ野球最年長先発登板、セ・リーグ最年長登板、最年長勝利記録を48歳0カ月に更新。しかも、この試合で5年ぶりの安打となる適時打を放ち、俺が持っていたセの最年長安打、打点記録（44歳8カ月）も塗り替えたのだ。

プロ30年目の昌さんはこの年、16試合登板で5勝2敗。異次元の「伸びしろ」を見せた。

これは余談になるけど、昌さんはめちゃくちゃ記憶力がいい。2人で昔話をしていると、「よくそんなこと覚えとるなあ」「そんなことあったっけ？」といつも感心させられる。俺自身、とっくに忘れていたことも、自分のことのように覚えているから、ホントすごいよ。

（山粼武司／元プロ野球選手）

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次回はオリックス移籍当初について。山崎氏はセとパの人気格差に愕然し、「現役おしまい」を考える日々が続いたというが…。いったい何があったのか、関連記事【続きを読む】…から要チェックだ。