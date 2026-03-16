『キンパとおにぎり』最終話 大河＆リン、さまざまな壁を超えて育んできた1年の恋の結末
赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の最終話が今夜放送。さまざまな壁を超えて育んできた1年の恋の結末が描かれる。
【写真】『キンパとおにぎり』最終話 大河（赤楚衛二）が専門学校に合格
本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ていても味わいは異なる――日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描く。
■最終話あらすじ
大河（赤楚）は、専門学校に合格。一方、リン（カン・ヘウォン）も広告会社からオファーを受ける。
それは、リンがコンペに参加した韓国の会社で、その道を選ぶことは、ふたりの遠距離恋愛の始まりを意味していた。
大河は「リンが望んだ道に進めるならそれが一番」だと受け入れようとするが、徐々に離れ離れになることへの不安と寂しさに襲われて…。
さまざまな壁を超えて育んできた1年の恋の結末は？ 涙のラスト。そして、その先の未来とは。
ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。各話放送と同時に動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信。
【写真】『キンパとおにぎり』最終話 大河（赤楚衛二）が専門学校に合格
本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ていても味わいは異なる――日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描く。
大河（赤楚）は、専門学校に合格。一方、リン（カン・ヘウォン）も広告会社からオファーを受ける。
それは、リンがコンペに参加した韓国の会社で、その道を選ぶことは、ふたりの遠距離恋愛の始まりを意味していた。
大河は「リンが望んだ道に進めるならそれが一番」だと受け入れようとするが、徐々に離れ離れになることへの不安と寂しさに襲われて…。
さまざまな壁を超えて育んできた1年の恋の結末は？ 涙のラスト。そして、その先の未来とは。
ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。各話放送と同時に動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信。