『夫に間違いありません』第11話 “聖子”松下奈緒、まさかの妊娠！“紗春”桜井ユキから驚きの要求を突きつけられる
松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第11話が16日の今夜放送される。
【写真】紗春（桜井ユキ）から“証拠”を見せられる聖子（松下奈緒）
本作は、遺体の誤認で受け取ってしまった夫の保険金によって人生の歯車が狂いはじめる女性が家族を守るため犯罪に巻き込まれていく様を描くヒューマンサスペンス。主人公・朝比聖子役の松下をはじめ、キャストには行方不明者を持つ家族の会をきっかけに聖子と交流を始める葛原紗春役に桜井ユキ、怪しい人物たちを追うゴシップ誌のライター・天童弥生役を宮沢氷魚が演じる。また物語のキーパーソンとなる夫・一樹役には安田顕がキャスティングされている。
■第11話あらすじ
妊娠というあまりに想定外の事態に聖子がぼうぜんとしている頃、息子の栄大（山崎真斗）は近くに紗春が潜んでいるとも知らず、死んだはずの一樹と対峙していた。しかし親子は久々の再会を喜べるはずもなく、栄大はその場から立ち去ろうとする父に「逃げるなよ！」と声を荒らげる。そして家族のため、とりわけ倒れた聖子のために自首を促す…。
翌朝、聖子は自分のスマホがないことに気付く。実は、栄大が一樹を呼び出した高台に落としてきたのだが、本当のことを言えない栄大はうそをついてその場をやり過ごすしかできない。すると、開店前の店に聖子のスマホを持った紗春が現れる。紗春が栄大に近づいたことを察し、険しい表情を見せる聖子だったが、紗春は「2人を遠くから見てただけ」と不敵な笑みを浮かべ、聖子にスマホで撮影した動画を見せる。そこに映っていたのは、一樹と対峙する栄大。聖子は、ついに恐れていた事態が起きたと青ざめる。さらに、もはや言い逃れできない状況まで追い詰めた聖子に、驚きの要求を突きつける。
同じ頃、天童もまた、ある方法で一樹が生きている証拠を手に入れていた。死んだはずの男がキャバ嬢殺人事件の犯人。記事にすればスクープは必至だったが、自らの手で真実を暴こうと聖子や紗春を追う天童の中に、ある迷いが生じ始めていた…。
ドラマ『夫に間違いありません』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
※山崎真斗の「崎」は正確には「たつさき」
【写真】紗春（桜井ユキ）から“証拠”を見せられる聖子（松下奈緒）
本作は、遺体の誤認で受け取ってしまった夫の保険金によって人生の歯車が狂いはじめる女性が家族を守るため犯罪に巻き込まれていく様を描くヒューマンサスペンス。主人公・朝比聖子役の松下をはじめ、キャストには行方不明者を持つ家族の会をきっかけに聖子と交流を始める葛原紗春役に桜井ユキ、怪しい人物たちを追うゴシップ誌のライター・天童弥生役を宮沢氷魚が演じる。また物語のキーパーソンとなる夫・一樹役には安田顕がキャスティングされている。
妊娠というあまりに想定外の事態に聖子がぼうぜんとしている頃、息子の栄大（山崎真斗）は近くに紗春が潜んでいるとも知らず、死んだはずの一樹と対峙していた。しかし親子は久々の再会を喜べるはずもなく、栄大はその場から立ち去ろうとする父に「逃げるなよ！」と声を荒らげる。そして家族のため、とりわけ倒れた聖子のために自首を促す…。
翌朝、聖子は自分のスマホがないことに気付く。実は、栄大が一樹を呼び出した高台に落としてきたのだが、本当のことを言えない栄大はうそをついてその場をやり過ごすしかできない。すると、開店前の店に聖子のスマホを持った紗春が現れる。紗春が栄大に近づいたことを察し、険しい表情を見せる聖子だったが、紗春は「2人を遠くから見てただけ」と不敵な笑みを浮かべ、聖子にスマホで撮影した動画を見せる。そこに映っていたのは、一樹と対峙する栄大。聖子は、ついに恐れていた事態が起きたと青ざめる。さらに、もはや言い逃れできない状況まで追い詰めた聖子に、驚きの要求を突きつける。
同じ頃、天童もまた、ある方法で一樹が生きている証拠を手に入れていた。死んだはずの男がキャバ嬢殺人事件の犯人。記事にすればスクープは必至だったが、自らの手で真実を暴こうと聖子や紗春を追う天童の中に、ある迷いが生じ始めていた…。
ドラマ『夫に間違いありません』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
※山崎真斗の「崎」は正確には「たつさき」