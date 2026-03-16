【明治安田J1百年構想リーグ】サンフレッチェ広島 2−0 ガンバ大阪（3月14日／エディオンピースウイング広島）

【映像】無回転ブレ球ミドル炸裂の瞬間

サンフレッチェ広島の新井直人が放った弾丸ミドルが話題を集めている。キックの名手ならではの一撃に、相手GKが逆に反応してしまうゴラッソとなり、ファンも大興奮の様子だった。

3月14日、明治安田J1百年構想リーグ第6節・サンフレッチェ広島vsガンバ大阪が行われた。

ホームチームはミッドウィークに行われたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）で敗戦。その悔しさを一掃するかのようなゴラッソが決まった。

広島が自陣右サイドからスローインを入れると、MF川辺駿が相手DFのクリアボールをダイレクトで左サイドへ展開。左WBの新井にボールを届けた。

スローイン対応の影響でG大阪の守備は広島の右サイドに寄っており、29歳のWBは完全にフリー。そのままドリブルで敵陣へ持ち運ぶと、斜め前をMF松本泰志が抜けたことで、バイタルエリアでノープレッシャーの状況が生まれた。

この好機を逃さなかった新井は右足を振り抜く。シュートコース自体はゴール中央とやや甘かったが、無回転のブレ球となったことでG大阪GK東口順昭は逆に反応。強烈な一撃がネットに突き刺さった。

ACLE敗退の鬱憤を晴らすようなゴラッソは、ABEMAのコメント欄やSNSでも話題に。ファンからは「素晴らしいミドル炸裂！」「バケモンやな」「両足の新井にしかできない」「こういう強引なのがいいのよ」

「スーパーやな」「さすがにガンバキラーすぎる」「理不尽ゴール」といった声が上がり、話題沸騰となった。

新井は2024年のG大阪戦でも左足の理不尽ミドルを決めており、今回は逆の右足でのゴラッソとなった。試合は、67分にFW中村草太が追加点を決め、広島が2−0で勝利している。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）