モデルの近藤千尋が、夫の太田博久（ジャングルポケット）との間に起きた、クレジットカードの明細を巡る「身に覚えがない事件」を明かした。

【映像】近藤が衝撃を受けた夫・太田のカード明細

3月15日に放送されたABEMA『秘密のママ園2』の「ママ園サミット」にて、夫婦の財布事情が議題になると、近藤は夫との「完全折半スタイル」を告白。その流れで、かつて太田から深刻な様子で「クレジットカードの明細が来たんだけど、これ絶対、こんな俺使ってない。絶対なんか不正アクセスされてる！」と相談されたエピソードを披露した。

「えっ！」と驚いた近藤が、夫と一緒に恐る恐る明細を一行ずつ確認していったところ、驚きの事実が判明。「……全部ひーぼぉくん（太田）なの（笑）」と、不正利用どころか、すべて夫が知らない間に自分で使っていたものだったことが発覚した。

この「自爆」ともいえる結末にスタジオは爆笑。あまりの管理能力のなさに、太田から「もうちょっと俺をお小遣い制にして管理してくれる？」と懇願されたという近藤。しかし、近藤は「そんな暇ないし、そこまでは管理できない。丁重にお断りしました」とバッサリ。自立した関係を保つため、あえて管理を引き受けないという「近藤流」のスタンスを貫いた。