『呼び出し先生タナカ』最終回に贈る涙のメッセージ 珍回答連発でタナカ先生大激怒!?
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志がMCを務めるフジテレビ系バラエティー『呼び出し先生タナカ』（後7：00）が16日の放送で最終回を迎える。そんな今回は、“おば科”生徒の卒業試験を実施。この４年間でどれほど賢くなったのか、おば科10人が力を合わせて、東大・早慶卒の優等生芸能人にチーム対抗戦で挑む。
【写真】筋肉がバグっている！ガッツポーズを見せる横川尚隆
タナカ先生に呼び出されたのは、これまで番組を盛り上げてきたおなじみのメンバー、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、えなこ、小宮璃央、島太星（NORD）、なえなの、村重杏奈、森日菜美、やす子、ゆうちゃみ、横川尚隆の10人と、優等生芸能人の中野信子、馬場典子、ふかわりょうの３人。果たして、おば科のメンバーは優等生芸能人たちに勝つことができるのか！？また番組最後には“学校”らしく、卒業式を執り行うことに。タナカ先生が生徒に贈る、最後のメッセージとは。
最初のテストは「天才１vsおば科３ 三人寄れば文殊の知恵テスト」。「やってやりたい！」と意気込む村重らおば科一同。優等生チーム・ふかわvsおば科チーム・なえなの、やす子、横川の対戦では、「ひらがなの“え”は何画？」という絶対におさえておきたい問題に対し、まさかの珍回答が飛び出す。これにはタナカ先生も「何してんだおまえら！」と突っ込み、スタジオは爆笑の渦に。
そして番組の最後には卒業式も。４年間過ごした学び舎を最後に、タナカ先生はたくましくなった生徒たちに何を語るのか。生徒の目にはもちろん、タナカ先生とハセガワ先生の目にも涙が…。そして“『呼び出し先生タナカ』と言えば”でおなじみの“アレ”も、最終回を機に大復活を遂げる。
同番組は2022年にレギュラー放送を開始したクイズバラエティー。田中がゴールデン帯で初めてMCを務め、個性豊かな出演者たちとの掛け合いで人気を集めてきた。
【写真】筋肉がバグっている！ガッツポーズを見せる横川尚隆
タナカ先生に呼び出されたのは、これまで番組を盛り上げてきたおなじみのメンバー、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、えなこ、小宮璃央、島太星（NORD）、なえなの、村重杏奈、森日菜美、やす子、ゆうちゃみ、横川尚隆の10人と、優等生芸能人の中野信子、馬場典子、ふかわりょうの３人。果たして、おば科のメンバーは優等生芸能人たちに勝つことができるのか！？また番組最後には“学校”らしく、卒業式を執り行うことに。タナカ先生が生徒に贈る、最後のメッセージとは。
そして番組の最後には卒業式も。４年間過ごした学び舎を最後に、タナカ先生はたくましくなった生徒たちに何を語るのか。生徒の目にはもちろん、タナカ先生とハセガワ先生の目にも涙が…。そして“『呼び出し先生タナカ』と言えば”でおなじみの“アレ”も、最終回を機に大復活を遂げる。
同番組は2022年にレギュラー放送を開始したクイズバラエティー。田中がゴールデン帯で初めてMCを務め、個性豊かな出演者たちとの掛け合いで人気を集めてきた。