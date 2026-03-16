フィギュアスケーターの安藤美姫（38）が、3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。12歳の長女・ヒマワリちゃんが「毎日食べたい」と熱望する、意外な「おふくろの味」を公開した。

【映像】安藤美姫の12歳長女＆すごいおしゃれな手料理

安藤がキッチンで腕を振るったのは、真っ赤なスープが目を引く本格的な「ボルシチ」。現役時代にロシア人の友人とルームシェアをしていた際、その母親から直接教わったという世界直伝のレシピだ。

「娘がボルシチ結構好きで」と語る安藤。日本では珍しいメニューだが、安藤家ではクリスマスなどの特別な日には友人たちを招いて振る舞う定番料理だという。この日はヒマワリちゃんも調理を手伝い、母娘の共同作業で食卓を彩った。

出来上がったボルシチを口にしたヒマワリちゃんは、「覚えているなかで、過去一おいしい。毎日あってほしい」と満面の笑みで大絶賛。安藤も「おいしい」と頷きつつも「ビーツが高いからな（毎日は無理）」と笑顔を見せるなど、一人の母親として穏やかなランチタイムを楽しんだ。

番組内ではこのほかにもピカタやガレット、ポンデケージョなど、安藤のワールドワイドな手料理を紹介。スタジオからは「美味しそう」「本場のレシピだ」「すごいおしゃれ」「彩りもすごい」などの声が上がっていた。