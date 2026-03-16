【リーグ・ドゥ】スタッド・ランス 1−2 ロデーズ（日本時間3月14日／スタッド・オーギュスト＝ドローヌ・ドゥ）

【映像】カットイン→意表をついたニア打ち抜きショット

スタッド・ランスに所属する日本代表MF中村敬斗が、得意のカットインで本拠地のファンを興奮させた。

スタッド・ランスは日本時間3月14日に行われたリーグ・ドゥ第27節でロデーズとホームで対戦。中村は左ウイング、日本代表DF関根大輝は右サイドバックとして先発出場した。

序盤からポゼッションを握るスタッド・ランスは14分、中村のテクニックからチャンスを作る。左サイドに開いた中村は、相手陣内ボックス手前中央でボールを持ったDFセルヒオ・アキエメからパスを受けた。

DFノーラン・ガルベスと対峙した日本代表アタッカーは、小刻みなステップでジリジリと縦へ仕掛ける。そこから右足で一度ボールを跨ぎ、縦突破をフェイントに右足アウトサイドでボールを転がしてカットイン。ガルベスの逆を突くと、そのままボールを運んで右足を一閃。カバーに入ったMFウィリティ・ユヌサの横を抜け、ニアポストを急襲した。

このシュートはGKカンタン・ブラーの好セーブに阻まれたが、中村の個人技から生まれたチャンスに、スタッド・オーギュスト＝ドローヌ・ドゥに詰めかけたホームサポーターは歓声と拍手で称えた。

またSNSのファンたちも「おしー」「いいコースだな」「敬斗のカットインは可能性を感じる」「敬斗くんの惜しいシュート！！」「コースも良かったけどなー」と盛り上がりを見せた。

なお試合は43分にFWウマル・イブラヒムのゴールでスタッド・ランスが先制するも、試合終盤に2失点して逆転負け。リーグ戦では6試合未勝利となった。中村と関根は揃ってフル出場している。

（ABEMA de DAZN／リーグ・ドゥ）