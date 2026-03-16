大胆なトリミングオーダーによって、思わず二度見したくなるヘアスタイルになったワンコが注目を集めています。ユーモアのある見た目でありながら、思わず見入ってしまうほど整ったフォルムは多くの反響を呼ぶことに。

投稿は記事執筆時点で23万再生を突破し「おもろすぎｗ」「似合ってて可愛い♡」などのコメントが寄せられています。

【動画：『犬を関口メンディーにしてください』とオーダーした結果→最高すぎる『髪型の仕上がり』】

思わず目を疑う“髪型”

TikTokアカウント「nakamura.dogs」に投稿されたのは、トイプードルのこたつくんがトリミング後に披露した印象的なお姿。多頭飼いのにぎやかな暮らしの中で過ごすこたつくんはこの日、飼い主さんの斬新なオーダーによって、ひときわ個性的な仕上がりで登場。

椅子の上でくつろぐこたつくんの頭頂部は、見事なくらい平らに整えられていたといいます。豊かな毛量を活かしながら一直線にそろえられたラインは完成度が高く、ひと目で特別なオーダーだったことが伝わるフォルムに、思わずクスッとさせられます。

吹き出したくなる完成度

今回のオーダーは「関口メンディーにしてください」という、なかなか耳にしないものだったそう。帰宅したこたつくんを見た飼い主さんも、その完成度の高さに思わず吹き出してしまったとか。

角まできれいに整えられた頭のラインは、ユーモアがありながらどこか洗練された印象も。首元のオレンジ色のバンダナもよく映え、ブラウンの被毛との組み合わせも絶妙なアクセントになり、どこかおしゃれな雰囲気も漂っていたとか。

堂々とした視線

こたつくんは前足をそろえながら、カメラに向かってまっすぐ視線を送っていたそう。個性的なスタイルにもかかわらず、その佇まいには不思議と落ち着きがあり、見れば見るほど味わい深い一場面だったといいます。

そして、まるでキメ顔をしているかのように、どこか誇らしげな表情も見せていたこたつくん。トリマーさんから「メンディーカットは初めてです」と声をかけられたという特別なオーダーは、多くの人を笑顔にする“最高すぎる髪型”となったのでした。

投稿には「流行って欲しいWW」「しっかりメンディーだよ！可愛い♡」「笑い止まらなくなりましたｗ」「犬界のメンディー」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「nakamura.dogs」では、こたつくんをはじめとした4匹の愛らしい日常が投稿されています。それぞれ異なる個性が光る暮らしぶりを、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「nakamura.dogs」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。