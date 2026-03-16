お姉ちゃんが2日ぶりに帰ってきたら、ワンコがお庭でお出迎えしてくれて…？まるで数ヶ月ぶりに再会したかのような熱烈大歓迎が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破しています。

【動画：庭で遊んでいる犬が『2日ぶりのお姉ちゃんの帰宅』に気付いた瞬間…喜びに溢れた『熱烈歓迎』】

お姉ちゃんを庭でお出迎えするワンコ

Instagramアカウント「maruchan8410」に投稿されたのは、お姉ちゃんが2日ぶりに帰ってきて、チワワの「マル」君と再会した時の様子です。お姉ちゃんがお家に到着した時、マル君はお庭に出ていたそう。きっとお出迎えしようと思って、待っていてくれたのでしょう。

そしてお姉ちゃんが「マル君」とお名前を呼ぶと、マル君はしっぽを振って大喜び！塀にお手々をかけて二本足で立ち上がり、「おかえり！」とお姉ちゃんの方へ身を乗り出したとか。早くお姉ちゃんに触れたくてお手々を伸ばす姿が、たまらなく可愛いです。

想像を超える熱烈大歓迎！

お姉ちゃんが「GO！」と合図したら、マル君は「あっちで待ってるね！」とばかりに玄関の方へダッシュしたそう。そしてマル君が「お姉ちゃん、まだ？」と振り向いて待機したり、「早くこっちにきてよ～」と塀越しにアピールしたりしているうちに、お姉ちゃんも玄関の前に到着。

マル君が嬉しそうに駆け寄ってきたので、さっそくナデナデしてあげようと手を伸ばすお姉ちゃん。するとマル君はその手にじゃれついて、しっぽをブンブン振りながら熱烈大歓迎してくれたそうです。その歓迎ぶりは、まるで何ヶ月も会えていなかったかのよう…！

相思相愛な2人にほっこり

マル君の想像を超える喜びようと、お姉ちゃんが「マル、マル～！ただいま！」と何度もお名前を呼びながら撫で続ける様子から、どれほどお互いのことを大好きなのかが伝わってきます。愛にあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「2日でこれｗ」「嬉しくて嬉しくて」「可愛すぎる…悶えそう…」「シッポブンブン可愛い～」「ワンちゃんのいいところがよく現れています」といったコメントが寄せられています。

マル君の可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「maruchan8410」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「maruchan8410」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。