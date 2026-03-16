地上波でも人気の大家族・うるしやま家によるYouTubeチャンネル「漆ちゃんfamily」が3月12日、チャンネルを更新。「【大家族の夕食】子ども13人！餃子500個が一瞬で無くなる💦みんなで協力する食卓に密着」と題した動画を投稿した。

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漆ちゃんfamilyことうるしやま家は15人の大家族。両親は美容室を経営しており、6男・7女の子どもがいる。度々テレビ番組などの出演経験があり、YouTubeでも大人気。

動画は母・佳月さんが買い出しをするシーンからスタート。タイトルのとおり、なんと500個の餃子を作るということで、大量の食材を調達する。そのままキッチンで気が遠くなる量のキャベツをみじん切りしていると、6女の月姫さんが助っ人に。500個という量に「やばい！」と反応しつつ、楽しそうにお手伝いする姿が微笑ましい。佳月さんは「早く韓ドラが観たい……」と弱音を吐きつつ手は止めない。毎日のようにこの量の調理をしていると考えると、視聴者ながら頭が下がるところだ。

皮に餡を包む工程からは、家族総出で臨む。優勝者がコンビニでお菓子を買ってもらえる「誰が一番包むのうまいか選手権」が開かれ、単純作業も賑やかに。結果、次男の凛さんが「一番餃子っぽい」という理由で優勝し、小さな子どもたちもいるなかで「大人気ないかなぁ……」と控えめによろこんでいた。

実際の様子は動画を見てほしいところだが、500個の餃子を作り、焼き上げておいしそうに平らげていく姿は「幸せ」そのものだ。今回の動画の主役は餃子づくりチャンピオンの凛さんで、進んで後片付けをする姿が印象的だった。そんな動画のコメント欄には、「餃子500個は凄すぎる」「来世は、ここの家族に生まれたいな」「漆山家の家計が気になる…笑」などの声が寄せられている。

（文＝向原康太）