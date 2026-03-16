さびしさが強いほど、「誰かとつながりたい」と思ってしまう――そんな瞬間はありませんか。相手への期待がふくらむほど、そっけない返信や態度で気分が揺れ、心の主導権を手放しやすくなります。温もりが欲しいときには、どうすればいいのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

相手に期待しすぎてはいけない

人間は、内面が空虚で人生が単調になると、

他人の温もりを求めるものだ。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

退屈や空しさが強いとき、私たちは「誰かとつながれば楽になる」と感じやすい。

会話や共感、承認が、一時的な救いになるのも事実だ。

けれど、穴埋めのためだけのつながりは長続きしにくく、疲れも増えやすい。

相手に期待を乗せすぎると、返信や態度で気分が上下し、心の主導権を手放してしまう。

だからまず、内側を少し温める。

短いひとり時間を確保して、いま何が足りないのかを一行で言葉にする。

退屈なら「新しい関心がほしい」。

不安なら「安心できる予定がほしい」。

疲れなら「休む許可がほしい」。

こうして欠けているものが見えると、埋め方は人間関係だけに偏らなくなる。

小さな学び、散歩、読書、創作。

静かな楽しみを一つ持つだけで、空虚は入り込みにくい。

そのうえで人と会うなら、数より質を選ぶ。

会ったあとに心が軽くなる相手を大切にし、無理な付き合いは細くする。

丁重さと礼儀を保ちつつ、適度な距離を置く。

寄りかからずに寄り添える関係が、温もりを長持ちさせる。

温もりが欲しいときほど、まず自分の内側を整える。

それが、さびしさに振り回されないための、いちばん現実的なやり方だ。