舞踊家・俳優として活躍する堀越麗禾さん（14）が、映画『ARCO／アルコ』吹替版キャストの囲み取材に、黒川想矢さん（16）、山里亮太さん（48）とともに登場。アフレコ現場について明かしました。

映画『ARCO／アルコ』（2026年4月24日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開 配給：AMGエンタテインメント ハーク）は、ナタリー・ポートマンさんが製作総指揮を務め、“アニメーション界のアカデミー賞”と称される第53回アニー賞の長編インディペンデント作品賞を受賞。その他にも、ゴールデングローブ賞のアニメーション作品賞にノミネートされるなど様々な映画祭で高く評価されています。

映画は、時を超え虹を通じて空から降ってきた10歳の少年アルコと、気候変動により荒廃した世界で生きる少女イリスの物語です。黒川さんがアルコを、麗禾さんがイリスを演じ、W主演します。

ともにアニメ映画初主演で、同じアフレコ現場だったという黒川さんと麗禾さん。アフレコ現場について黒川さんは「テンポが決まっているじゃないですか？ でも、掛け合いをしないといけないことがちょっと、自分の中では難しかったです」と話しました。

そして麗禾さんも「難しかったです」と話し、「タイムもフランス語なので、本当に何言ってるかあんまりわかんない」と振り返り、「テンポも早くってその中で時間を合わせながら、しかもその中でも2人で会話しながらっていうのがすごく難しいなと感じました」とコメント。

また、本作のテーマである冒険にちなみ“冒険したいこと”について聞かれた麗禾さんは「いろんな海外行ってみたいです」と明かしました。