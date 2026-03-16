Torriden新作パッド登場♡ビタCで透明感ケアするブライトニングパッド

韓国発の人気スキンケアブランドTorridenから、ビタミンCケアで話題のセルメイジング ビタCラインに待望の新アイテムが仲間入り。拭き取りとパックの2つの使い方ができる「セルメイジング ビタC ブライトニング パッド」が、2026年3月16日（月）より全国のドラッグストアやバラエティショップなどで順次発売されます。毎日のスキンケアに手軽に取り入れられるパッドタイプで、透明感のある肌印象へ導く新アイテムに注目です♡

ビタミンCで透明感ケア



「セルメイジング ビタC ブライトニング パッド」は、175mL・70枚入りで価格は2,530円（税込）。乾燥によるくすみや毛穴の目立ちにアプローチし、明るくなめらかな肌印象へ整えるスキンケアパッドです。

トリデン独自の5D-リポソームビタミン¹を配合。純粋ビタミンC³と4種類のビタミン誘導体⁴をリポソーム化することで、肌へ多角的にアプローチし、透明感⁵のある肌へ導きます。

さらに、PHA⁶・グルタチオン⁷・ナイアシンアミド*⁸を配合。古い角質をやさしく拭き取りながら、乾燥によるくすみをケアし、肌荒れを防ぎながらうるおいバリアをサポートします。

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拭き取り＆パックの2WAY仕様



このパッドは、拭き取りケアと部分パックの両方が叶う2WAY仕様。毎日のスキンケアに取り入れやすい設計が魅力です。

ガーゼ面はやわらかく低刺激*⁹な素材で、肌のキメを整えながら古い角質をやさしくオフ。もう一方の密着ゲル面は、肌にぴたっとフィットしてうるおいをチャージします。

朝のメイク前の整肌ケアや、夜のスペシャルケアとしても活躍。忙しい日でも簡単にスキンケアができる便利なパッドです♪

*¹ パルミチン酸アスコルビル、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、3-O-エチルアスコルビン酸、アスコルビン酸（全て整肌成分）

*² 肌を引き締め、毛穴を目立たなくすること

*³ アスコルビン酸（整肌成分）

*⁴ パルミチン酸アスコルビル、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、3-O-エチルアスコルビン酸（全て整肌成分）

*⁵ うるおいを与え、乱れた肌表面のキメが整った印象のこと

*⁶ グルコノラクトン（整肌成分）

*⁷ 整肌成分

*⁸ 整肌成分

*⁹ すべての方に刺激が起こらないということではありません

毎日のケアに取り入れたいビタCパッド



透明感ケアや毛穴ケアを手軽に取り入れたい方にぴったりの新アイテム「セルメイジング ビタC ブライトニング パッド」。

拭き取りとパックの2WAY仕様で、肌状態やシーンに合わせて使えるのが嬉しいポイントです。

ビタミンCを中心とした整肌成分をバランスよく配合し、毎日のスキンケアを心地よくサポート♡気になるくすみや毛穴ケアをしたい方は、ぜひチェックしてみてください。