米大リーグ、レンジャーズの開幕投手に右腕ネイサン・イオバルディ（36）が指名された。スキップ・シューメーカー監督が15日に明らかにした。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。

昨季のイオバルディは22試合の先発で130イニングを投げて11勝3敗、自己最高の防御率1.73を記録。8月下旬に回旋筋腱板の張りで戦列を離脱したため、規定投球回には届かなかった。

防御率タイトルの対象となるには、チームの試合数と同数のイニング（1試合平均1イニング）を投げる必要があり、昨季のメジャー全体の防御率トップは、パイレーツのエース、ポール・スキーンズの1.97。ア・リーグではタイガースのタリク・スクーバルが2.21でトップだった。

イオバルディは2023年にレンジャーズへ加入して以来、毎年少なくとも11勝を挙げている。メジャー14年の通算成績は102勝84敗、防御率3.84。これまで6球団でプレーし、2018年にレッドソックス、2023年にレンジャーズでワールドシリーズ優勝を経験している。レンジャーズは3月26日、遠征のフィリーズ戦でシーズンを開幕する。