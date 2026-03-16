きょうは穏やかに晴れる所が多く、日中は春の陽気となるでしょう。桜のつぼみが膨らむ暖かさとなりそうです。関東沿岸や新潟県の所々で雨や雪が降っていますが、長くは続かず朝には止む所がほとんどでしょう。また、週末にかけて気温は平年並みか高く暖かい日が続く予想で、今週からはさくらの開花ラッシュとなりそうです。

■きょう16日（月）の全国天気

穏やかに晴れる所が多いでしょう。マークにはありませんが、朝晩は雨や雪の降る所もありそうです。雨や雪の範囲は狭く降る時間も短いため、ほとんどの所で傘は必要ないでしょう。

■16日（月）の予想最高気温

日中の気温は平年並みか高い所が多くなりそうです。仙台の13℃は4月上旬並みです。積雪の多い地域では、引き続きなだれに注意が必要です。

【きょう16日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 :6℃ 釧路 :6℃

青森 :8℃ 盛岡 :10℃

仙台 :13℃ 新潟 :11℃

長野 :11℃ 金沢 :12℃

名古屋:18℃ 東京 :14℃

大阪 :16℃ 岡山 :16℃

広島 :15℃ 松江 :13℃

高知 :18℃ 福岡 :17℃

鹿児島:19℃ 那覇:22℃

■花粉飛散のピーク続く万全の対策を

花粉飛散のピークが続いていて、特に宮城、東京、愛知、石川では極めて多い予想です。引き続き、万全の対策が必要です。

■春の暖かい空気が東北南部付近まで流入

あす17日（火）以降、春の暖かい空気が北上し、18日（水）には東北南部付近まで流れ込む見通しです。最高気温はきょう16日（月）よりもあす17日（火）、さらに18日（水）と高くなる所が多く、東京〜福岡はほとんど15℃以上の予想です。3連休にかけても平年並みか高く、仙台や新潟でも15℃くらいまで上がる日がありそうです。暖かい日が続いて、今週は桜の開花の便りも届きそうです。