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きょうは穏やかに晴れる所が多く、日中は春の陽気となるでしょう。桜のつぼみが膨らむ暖かさとなりそうです。関東沿岸や新潟県の所々で雨や雪が降っていますが、長くは続かず朝には止む所がほとんどでしょう。また、週末にかけて気温は平年並みか高く暖かい日が続く予想で、今週からはさくらの開花ラッシュとなりそうです。

■きょう16日（月）の全国天気
穏やかに晴れる所が多いでしょう。マークにはありませんが、朝晩は雨や雪の降る所もありそうです。雨や雪の範囲は狭く降る時間も短いため、ほとんどの所で傘は必要ないでしょう。

■16日（月）の予想最高気温
日中の気温は平年並みか高い所が多くなりそうです。仙台の13℃は4月上旬並みです。積雪の多い地域では、引き続きなだれに注意が必要です。

【きょう16日（月）の各地の予想最高気温】
札幌　:6℃　 釧路　:6℃
青森　:8℃　 盛岡　:10℃
仙台　:13℃　新潟　:11℃
長野　:11℃　金沢　:12℃
名古屋:18℃　東京　:14℃
大阪　:16℃　岡山　:16℃
広島　:15℃　松江　:13℃
高知　:18℃　福岡　:17℃
鹿児島:19℃　那覇:22℃

■花粉飛散のピーク続く万全の対策を
花粉飛散のピークが続いていて、特に宮城、東京、愛知、石川では極めて多い予想です。引き続き、万全の対策が必要です。

■春の暖かい空気が東北南部付近まで流入
あす17日（火）以降、春の暖かい空気が北上し、18日（水）には東北南部付近まで流れ込む見通しです。最高気温はきょう16日（月）よりもあす17日（火）、さらに18日（水）と高くなる所が多く、東京〜福岡はほとんど15℃以上の予想です。3連休にかけても平年並みか高く、仙台や新潟でも15℃くらいまで上がる日がありそうです。暖かい日が続いて、今週は桜の開花の便りも届きそうです。