福岡在住・榛名うい、全国区へ！『FLASH』グラビアで見せた5ページの初々しい艶姿

生見愛瑠が柔らかな表情で魅了の表紙＆巻頭10P！ 麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名うい掲載の『FLASH』は3月10日(火)発売

撮影会で大人気！榛名うい『FLASH』で雑誌初グラビア！

福岡県を拠点に活動し、撮影会で絶大な人気を誇る榛名ういが『FLASH』に初登場！誌面では、初々しさと緊張感が漂う表情を交えつつ、5ページにわたり彼女の魅力を余すところなく収録。チャームポイントである「素朴さ」が際立つ仕上がりとなっている。

また、インタビューでは「ロックフェスに行くことにハマっている」という、その柔和な雰囲気からは想像できない意外な一面も明かした。

【プロフィール】

榛名うい（はるな・うい）

23歳 2002年6月15日生まれ 福岡県出身

T165・B89(G) W59 H90

趣味：岩盤浴

特技：腕の柔軟

水着撮影会で飛び抜けた人気を誇り、今回がグラビアデビューとなる。

そのほか最新情報は、公式X(@uiui15ch)、公式Instagram（@ui_ui.ch）にて

【クレジット】

榛名うい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『未完成のきらめき』がkokode digitalほか、各電子書店で発売