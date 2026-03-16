4月11日（土）よる9時 放送スタートの日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。

主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』で、料理や衛生面を担当するスタッフ 阿式瑠美（あじき るみ）役に藤本美貴が決定！元看護師で、子どもたちと一緒に料理したり、衛生面を気にかけたり、頼れるみんなの「お母さん」的な存在。「みんなで食事をとることは、子どもたちにも大人にも元気を与える」ことがモットーという役どころ。

当記事では、藤本のコメントを紹介。

■藤本美貴 コメント

今回の台本を読ませていただいたときに、普段3人の子どもを育てている母親として、改めて「子どもにとって何が大切なのか」を考えさせられました。

子どもの将来を思うと、つい“何ができるか”に目が向きがちですが、本当に大切なのは、その子自身が楽しめているか、やりたいことに向き合えているかということだと思います。

正解は家族の数だけあるものですが、この作品が、家族について改めて立ち止まり、考えるきっかけになれば嬉しいです。