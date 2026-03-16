藤本美貴、『タツキ先生は甘すぎる！』出演決定「母親として、この作品が家族について考えるきっかけになれば」
4月11日スタートする町田啓太主演ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の追加キャストとして、藤本美貴の出演が発表された。主人公・浮田タツキ（町田）が勤めるフリースクール「ユカナイ」で料理や衛生面を担当するスタッフを演じる。
【写真】藤本美貴、庄司智春との“夫婦ショット”に反響「素敵なご夫婦」「お似合いのお二人」
本作は、増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”を舞台に、学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見いだしていくヒューマンドラマ。
フリースクール「ユカナイ」の教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも…。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と、彼が抱える葛藤を知ることに。
藤本美貴が演じるのは、「ユカナイ」で料理や衛生面を担当するスタッフの阿式瑠美。元看護師で、子どもたちと一緒に料理したり、衛生面を気にかけたり、頼れるみんなの「お母さん」的な存在。「みんなで食事をとることは、子どもたちにも大人にも元気を与える」というのがモットーだ。
藤本は「今回の台本を読ませていただいたときに、普段3人の子どもを育てている母親として、改めて『子どもにとって何が大切なのか』を考えさせられました。子どもの将来を思うと、つい“何ができるか”に目が向きがちですが、本当に大切なのは、その子自身が楽しめているか、やりたいことに向き合えているかということだと思います。正解は家族の数だけあるものですが、この作品が、家族について改めて立ち止まり、考えるきっかけになれば嬉しいです」とコメントしている。
土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は、日本テレビ系にて4月11日より毎週土曜21時放送。
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本作は、増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”を舞台に、学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見いだしていくヒューマンドラマ。
藤本美貴が演じるのは、「ユカナイ」で料理や衛生面を担当するスタッフの阿式瑠美。元看護師で、子どもたちと一緒に料理したり、衛生面を気にかけたり、頼れるみんなの「お母さん」的な存在。「みんなで食事をとることは、子どもたちにも大人にも元気を与える」というのがモットーだ。
藤本は「今回の台本を読ませていただいたときに、普段3人の子どもを育てている母親として、改めて『子どもにとって何が大切なのか』を考えさせられました。子どもの将来を思うと、つい“何ができるか”に目が向きがちですが、本当に大切なのは、その子自身が楽しめているか、やりたいことに向き合えているかということだと思います。正解は家族の数だけあるものですが、この作品が、家族について改めて立ち止まり、考えるきっかけになれば嬉しいです」とコメントしている。
土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は、日本テレビ系にて4月11日より毎週土曜21時放送。