有吉弘行「絶望しかありません」子育てあるあるに共感の嵐「わかりすぎる」「みんな通ってきた道」
タレントの有吉弘行が14日にエックスを更新。子育て中のエピソードを披露すると、ファンから共感が集まった。
【写真】有吉弘行「子供に可愛さ負けたくない！」これは勝てない…幼少期ショット
2021年4月に元フリーアナウンサーの夏目三久さんと結婚し、2024年3月には第1子が誕生している有吉。現在、子育て中の彼は14日夜にエックスで「オムツ洗濯。ポリマー爆発。絶望しかありません」とポスト。彼の投稿にお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一が「ファイトです!!誰も悪くない」と反応すると、有吉は「お前のせいだ！」とコメント。ファンからも「これ本当わかりすぎる」「みんな通ってきた道」「私もついこの間やりました。とても共感です」などの声が相次いでいる。
そんな有吉は同日、インスタグラムにも投稿。自身の幼少期ショットを公開しつつ「子供に可愛さ負けたくない！」とつづると、フンアンからは「天使ですよ」「めんこい」「これには勝てないわ」などの反響が寄せられている。
引用：「有吉弘行」エックス（＠ariyoshihiroiki）、「有吉弘行」インスタグラム（＠ariyoshihiroiki）
【写真】有吉弘行「子供に可愛さ負けたくない！」これは勝てない…幼少期ショット
2021年4月に元フリーアナウンサーの夏目三久さんと結婚し、2024年3月には第1子が誕生している有吉。現在、子育て中の彼は14日夜にエックスで「オムツ洗濯。ポリマー爆発。絶望しかありません」とポスト。彼の投稿にお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一が「ファイトです!!誰も悪くない」と反応すると、有吉は「お前のせいだ！」とコメント。ファンからも「これ本当わかりすぎる」「みんな通ってきた道」「私もついこの間やりました。とても共感です」などの声が相次いでいる。
そんな有吉は同日、インスタグラムにも投稿。自身の幼少期ショットを公開しつつ「子供に可愛さ負けたくない！」とつづると、フンアンからは「天使ですよ」「めんこい」「これには勝てないわ」などの反響が寄せられている。
引用：「有吉弘行」エックス（＠ariyoshihiroiki）、「有吉弘行」インスタグラム（＠ariyoshihiroiki）