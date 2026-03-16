◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）

皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山）トライアルの第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３着馬までに優先出走権）は、単勝８番人気のアウダーシアがゴール前差し切ってレースレコードで重賞初制覇。共同通信杯を制したリアライズシリウス、ＴＲでは１４日アネモネＳ勝利のディアダイヤモンドに続き、津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝と、手塚貴久調教師（６１）＝美浦＝の黄金コンビでクラシック切符をつかんだ。

◆津村明秀騎手 ７度目で初勝利。重賞は共同通信杯のリアライズシリウス以来、今年４勝目で通算２６勝目。

◆手塚貴久調教師 延べ９頭の出走で初勝利。重賞は報知杯ＦＲのギリーズボールに続く、今年３勝目で通算４４勝目。

◆キズナ産駒 ２４年のシックスペンス以来、通算２勝目。重賞はダイヤモンドＳのスティンガーグラスに続く、今年４勝目で通算５３勝目。

◆レースレコード １分４６秒０は０２年にタニノギムレットが記録した１分４６秒９を０秒９更新。（記録はすべてＪＲＡ）