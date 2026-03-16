ＴＢＳ系特番「４０周年特別版 世界ふしぎ発見！大発掘！黄金のマスクが出た！岡田准一エジプト特別潜入３時間ＳＰ」（午後７時）が１４日に放送され、レギュラー解答者の姿にネットが驚いた。

４０年間にわたって「歴史と遊ぶ」をテーマに、世界のあらゆる“ふしぎ”を、ミステリーハンターたちが世界を旅し、クイズとトークで解き明かしてきた同番組。２０２４年春にレギュラー放送は終了したが、１年ぶりのスペシャル番組として復活。俳優の岡田准一がミステリーハンターを務め、ファラオの消えた財宝、消えた王妃の謎を追って現場を緊急特別取材した。

クイズマスターの草野仁、ＭＣの石井亮次、レギュラー解答者の黒柳徹子、ゲストの菅野美穂、カズレーザー、なにわ男子の道枝駿佑ら豪華出演者の中で、注目を集めたのは珍回答で知られるタレントの野々村真（６１）。

レギュラー解答者としておなじみだが、シルバーの髪ですっかりイケオジに変貌（へんぼう）。ネットは「野々村真誰だか分からなかった 今あんな感じになってるのか」「『世界ふしぎ発見！』で一番衝撃的だったのが、野々村真さんの白髪である」「野々村真の変化が一番驚く」「佐藤浩市さんが出てる？と思ったら野々村真さんだった」「野々村真が白髪でビビった」「ますだ岡田の岡田と組んでる人誰かと思ったら野々村真か！どえらいイメージ変わってない？」「ふしぎ発見、幼少期好きな番組だったからトレンド入りしててテレビつけたら野々村真さん今こんな感じなのかーと驚く」「白髪がすごいと思ったら、６０代なのか」と驚きの声が相次いだ。