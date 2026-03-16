ICカードと自動改札のおかげで、そして新幹線のきっぷすらスマホで買える時代になって、駅員さんと話す機会がとんと少なくなってしまった。せいぜい、タッチしたICカードがうまく反応してくれなかったときくらいだろうか。

【写真多数】名古屋駅から20分…都会のど真ん中にある“ナゾの無人駅”「勝川」を写真で一気に見る

だから、毎日電車に乗っていても、その駅が無人駅か有人駅かなど意識に留めることはほとんどない。もちろん、車いすを使っている人などは駅員さんがいなくて困ることはいっぱいあるだろう。だが、多くの人にとって駅員さんがいるかいないかはあまり大きな問題ではなくなっているのが現実なのだ。悲しいけれど。

けれど、かといって無人駅。その言葉から抱くイメージは、人里離れた山の奥や田園地帯のど真ん中にぽつんと佇む小さな駅だ。駅舎なんて立派なものはハナからないか、あっても古い木造のそれ。お客も少なければ列車もほとんどやってこない。無人駅は、だいたいそんなイメージだ。

都会のど真ん中に“ナゾの無人駅”

ところが、である。

なんでも、愛知県には都会の真ん中にありながらも無人の駅があるという。それも、名古屋駅からわずか20分足らずという場所に。いったいどんな駅なのか。ナゾの無人駅・勝川駅にやってきた。



ナゾの無人駅「勝川」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

東京でいえば中野くらいのポジション

勝川駅があるのは、名古屋市に隣接する愛知県春日井市だ。人口は約30万人という、なかなか大きな規模の名古屋市のベッドタウン。名古屋駅からJR中央線に乗って6つ目の駅が勝川駅だ。

東京になぞらえて東京駅が名古屋駅だとすれば、中野駅あたりといったところだろうか。中野区は人口約35万人のベッドタウン。春日井ともよく似ている……と言えなくもない。

名古屋の市街地を抜け、大曽根駅あたりではバンテリンドームが車窓にちらり。矢田川と庄内川を続けて渡り、いくらか車窓がのどかさを見せてきたところで勝川駅に着いた。川を渡るときからそのままに、高架のホームに滑り込む。

レールが敷かれていない“ナゾの空間”

平日の真っ昼間、降りる人も乗る人もそれほど多くない。なのに、ホームはだだ広い。2面のホームが並んでいるから、この駅で特急の追い抜きなどが行われるのだろうか。

そう思って、ふたつのホームに挟まれたスペースを覗き見る。すると、そこにはレールが敷かれていなかった。

むき出しのコンクリート。いったいなんで、こんなスペースがあるのだろうか。レールを敷かないのだったら2面のホームをくっつけてもいいだろうに。それか、もっと狭いホームでも良かったハズだ。

なんとも言えない違和感は、ホーム階下のコンコースでも変わらない。無人駅だから自動改札だけで駅員さんはもちろん不在だ。改札の外も内も、これまた異様に広々としている。それでいて、人がほとんどいない。

改札の脇にコンビニがあったからまだ良かったが、それすらなければ異空間に迷い込んだと思ってしまいそうな……勝川駅はそんな駅である。

言うなれば、間違えて新幹線の駅を作ったけれど、やってきたのは在来線の中央線だったというような。がらんとしてひとけのない、摩訶不思議な駅なのだ。

それでも、1日の乗車人員は1万4000人を超える、春日井市のターミナルだ。この不思議な駅のナゾを解き明かすべく、街の中を歩こう。

駅前の商店街まで歩いてみる

勝川駅の北口にはペデストリアンデッキと広大なロータリー。脇にはビジネスホテルや商業ビルが並んでいる。高架下にはスーパーマーケットも入っている。が、お世辞にも繁華街とはほど遠い。

広場の真ん中にはサボテンのオブジェがあった。春日井市は日本一のサボテンの産地なのだという。毎朝水をやりながらサボテンに話しかけて癒やされている皆様、春日井に感謝しないといけませんよ。

それはともかく、そんな駅前広場から4車線の県道（旧国道19号、下街道）を渡ると、まっすぐ北に向かって国道19号まで商店街が伸びている。「かちがわ大弘法通り」というらしい。

この商店街沿いには高さ18mの巨大な弘法大師像（空海像）がある崇彦(しゅうげん)寺。これが弘法通りの由来になっている。

1900年に勝川駅が開業すると、駅前に小さな町が生まれた。1928年には地元の篤志家が私財を投じて弘法大師像を建立。それを中心に商店街が形成されてきた。歴史的にも、そして実質的にも勝川のメインストリートだ。

駅前の一角を除けば、ほとんどが住宅地

ただ、その商店街から少し脇に入ればもうそこは住宅地である。巨大なマンションもあれば、大きな一戸建て住宅もあれば、また古いアパートもある。その合間には小学校や保育園、公園なども。

とどのつまり、駅前のごく狭い一角を除いて、ほとんどが静かな住宅地。それが勝川駅前の風景なのである。

それでも、県道（下街道）沿いを歩くと、柏井八幡社という大きな神社があって、郵便局やイオンも見える。クルマ通りが多いのは、自動車大国・愛知県ならではといったところだろうか。

おや？ むこうに白い煙が…

駅の南側も本質的には北口側とまったく変わらない。街の中を地蔵川という小さな川が流れ、いくらか北口よりはのどかさが勝つといったくらいだ。

その地蔵川の土手を歩いていたら、少し離れたところに煙が立ち上る大きな煙突が見えた。王子製紙春日井工場だ。

この王子製紙の工場は、もともと戦時中に設置された陸軍の造兵廠だったという。他にも春日井市内には造兵廠が置かれており、そうした背景のもとで勝川町など複数の町村が合併して春日井市になったという。

ただ、それ以前の春日井、勝川駅一帯は駅前のわずかなエリアを除いて田園地帯だったようだ。近くを庄内川が流れていて水に恵まれた稲作地帯。

古く、勝川は「徒歩川」などと呼ばれており、江戸時代には下街道の宿場町が置かれていた。田園地帯の中にあって、勝川は東春日井郡の行政・経済の中心地だったというわけだ。

だから、1900年に中央線の駅が置かれたというのもとうぜんのなりゆき。近郊農業の町から軍需工場の進出を経て、戦後は急速にベッドタウンとして発展した……。大都市近郊であれば、日本中どこででも見かけることのできる、ありふれた歴史といっていい。

ぷつんと切れる高架線の“ヒミツ”

……と、このあたりで勝川駅のナゾを明かさねばなるまい。

勝川駅北口から高架の線路に沿って西側へ。10分ほど歩いて中央線の高架が南にカーブしてゆくあたりまで来ると、高架の一部分が不自然に途切れるのだ。

そして、わずかな間を置いて、また別の高架がそこに立つ。高架下には、「城北線 勝川駅」と書かれた小さな看板が掲げられていた。

そう、勝川にはもうひとつの勝川駅があったのだ。JR東海交通事業城北線の終点、勝川駅である。

幻となった乗り入れ計画

城北線は枇杷島〜勝川間を結ぶ路線で、1991年に開業した。そもそもは枇杷島〜瀬戸間を結ぶ計画の国鉄瀬戸線をルーツとして、1976年に工事が始まっている。

ただ、国鉄が解体されてJR東海が発足すると、完成後に枇杷島〜勝川間を引き受けるはずだったJR東海がそれを渋った。開業後に建設費を返さないといけない仕組みだが、それに充分なほどの乗客が見込めない、というのが大きな理由だったようだ。

最終的に1991年に子会社に運営させる形で開業したが、予定されていた電化もされずに非電化のまま、さらに勝川駅での中央線への乗り入れも見送られた。

結果、中央線勝川駅とは少し離れた場所に、城北線勝川駅が生まれることになったのである。

その後、2009年には中央線勝川駅の高架化が完成する。そのとき、勝川駅は城北線が乗り入れることができるような構造で建設された。

それが、ホームとホームの間のナゾのスペース。空中写真を見れば、城北線の高架化がそのまま伸びれば中央線勝川駅の真ん中に突っ込めそうな構造になっているのがよく分かる。

が、結局それから10年以上、城北線が中央線勝川駅までやってくることはなかった。

“実現しない未来”を想定した「未完成の駅」

城北線は大都会の中を走りながらも非電化で運転本数もお客も少ないという、“都会の中のローカル線”として取り上げられることもある。中央線勝川駅に乗り入れて、さらに直通運転のひとつでも実現していたら、状況は違っていたのだろうか。

そんな妄想を巡らせても現実の前では意味がない。いずれにしても、勝川駅は城北線乗り入れという“実現しない未来”を想定した、いわば「未完成の駅」なのである。その未完成さが、巨大な無人駅としての異様さを醸し出しているのだ。

そして、かつて下街道の宿場があった勝川だ。その場所は、勝川駅から南西に歩いて20分離れたところにあった。いまも勝川町として地名が残る。

かつてどんな町並みだったのかはわからない。が、足を運べばいまではすっかり区画整理がされて、大きな邸宅が並ぶ高級住宅地。駐車場のクルマも高級車ばかりだ。

勝川といえば、かつての中心だったこの住宅地なのか、それとも勝川駅前なのか。愛知県に縁のない筆者にはわからない。

写真＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）