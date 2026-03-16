ユージ、愛車『マイバッハ』購入価格＆支払方法をカミングアウト「数字言っちゃいます」 “次の車”について衝撃の告白も
4児の父でタレントのユージ（38）が、16日までに自身のYouTubeチャンネルで、先日納車されたことを明かした超高級車『マイバッハ』（2023年式）の購入価格と支払方法を明かした。
【別カット】圧倒的貫禄とラグジュアリー感…ユージが公開した『GLS600マイバッハ』内外装全部見せ
1月に自身のインスタグラム＆YouTubeで、新たな愛車との2ショットを公開していたユージ。動画を撮ったこの日は「納車から2ヶ月」と明かし、「コメントがあったんですよ。どうやって買ったんとか、こいつ大丈夫かとか。別に俺、隠すのもなんか変だし、言ってもいいんですよ。だからリアルな数字を今日発表しようと思って」とこの日の動画の趣旨を説明。「買った金額は、2300〜2400（万円）です」とカミングアウト。さらに「フルローンです」と明かした。
そのうえで今、いくらなのか、査定してもらうことに。ユージは、「まだ発表してないんですけど。次の車もあると思ってるんです。 次の車、もうオーダーしてるんです」とカミングアウト。「ドイツの車で完成したと。今日本に船旅で来てて、先日本に到着したって連絡が来たんですよ。だから、ま、ちょっとそれもあるってことで…タイミング的には高かったら売ってもいいし」と、まさかの告白した。
そして、データを入力して査定すると一瞬で金額が表示。平均価格は877万2750円となり、その後“愛車”の詳細なデータを入れたところ、最高金額が1608万8000円となった。ユージは「いやあ、これはちょっと厳しい査定額にはなっちゃいましたけど、正直仕方ないのかなってのはある」とある程度納得。「やっぱりちょっとね、まあ金額めっちゃ良かったら売ってもいいかなとか思ったんだけど、リアルなこと言うと、正直2000万以上でも買ってるんで…。買ったばっかで、もうちょっと回収したいなと」と、見送ることに。「もうちょっとしばらく楽しみたいかな。正直、すごい気にいってて、なんの不満もないから」と伝えた。
『GLS600マイバッハ』は、メルセデスのフラッグシップSUV『GLS』のAMGバージョンの『メルセデスAMG GLS63』をベースに『マイバッハ』ブランドで仕立て上げられたモデル。最新モデルは、公式サイトで新車価格3200万円超となっている。
【別カット】圧倒的貫禄とラグジュアリー感…ユージが公開した『GLS600マイバッハ』内外装全部見せ
1月に自身のインスタグラム＆YouTubeで、新たな愛車との2ショットを公開していたユージ。動画を撮ったこの日は「納車から2ヶ月」と明かし、「コメントがあったんですよ。どうやって買ったんとか、こいつ大丈夫かとか。別に俺、隠すのもなんか変だし、言ってもいいんですよ。だからリアルな数字を今日発表しようと思って」とこの日の動画の趣旨を説明。「買った金額は、2300〜2400（万円）です」とカミングアウト。さらに「フルローンです」と明かした。
そして、データを入力して査定すると一瞬で金額が表示。平均価格は877万2750円となり、その後“愛車”の詳細なデータを入れたところ、最高金額が1608万8000円となった。ユージは「いやあ、これはちょっと厳しい査定額にはなっちゃいましたけど、正直仕方ないのかなってのはある」とある程度納得。「やっぱりちょっとね、まあ金額めっちゃ良かったら売ってもいいかなとか思ったんだけど、リアルなこと言うと、正直2000万以上でも買ってるんで…。買ったばっかで、もうちょっと回収したいなと」と、見送ることに。「もうちょっとしばらく楽しみたいかな。正直、すごい気にいってて、なんの不満もないから」と伝えた。
『GLS600マイバッハ』は、メルセデスのフラッグシップSUV『GLS』のAMGバージョンの『メルセデスAMG GLS63』をベースに『マイバッハ』ブランドで仕立て上げられたモデル。最新モデルは、公式サイトで新車価格3200万円超となっている。