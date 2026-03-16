30回洗濯しても新品同様!? 洗濯のプロとスーツのプロがコラボした、そのアイテムって一体何者？

パリッとした清潔感のあるスーツはビジネスマンの嗜み。であるとともに、昨今の気象変動に合わせた季節モノの1着が必要な場面も増えました。特に、突然の豪雨対策や異常な程の暑さへの対策は急務。噴き出る汗が染み込んだり、雨でずぶ濡れになってしまったり…トラブルが絶えませんよね。そして、これからのシーズンは親睦会を含めた飲み会も増えてくる季節。独特の臭いや汚れが気になって、帰宅後に急いで手入れはするものの結局解消には及ばず、努力虚しくクリーニング行きになることもしばしば。お財布にもやさしくありません。

自宅で洗えたらラクなのに…。そんな望みを叶えてくれるのが「NANOX×FABRIC TOKYO SPEED WASH ONE」（オーダーセットアップ：4万9800円〜）です。お馴染みLIONとカスタムオーダーのビジネスウエアブランドFABRIC TOKYOが強力タッグ！ 洗濯機で手軽に洗えるオーダースーツが誕生しました。

“洗うことから考えたオーダースーツ”をコンセプトに開発された本製品。最大の特徴はスーツを洗濯する際の懸念をしっかりと解消しているところ。今まではザブザブ洗うとスーツ自体のヨレ・シワ・型崩れに色褪せ、さらにサイズ変化などが心配されましたが、LIONが展開する衣料用洗剤「NANOX one PRO」との併用でその点をクリアに。同洗剤を使用して家庭用洗濯機で30回洗濯しても新品級のクオリティ（色褪せ・表面ダメージ・サイズ変化・ほつれ・破損が新品同等レベル／オリジナル洗濯ネット使用）が保てることが実証済みです。

「とは言え、いつもの“おしゃれ着洗い”or“手洗い”でしょ？」なんて疑念も同スーツの前では崩れ去ります。なんと、“標準コース”または“おまかせコース”でいいんです。しかも、単品洗いではなく、ほかのアイテムと一緒に洗ってOK。もちろん、すすぎも1回。1度にまとめられるのは水代の節約的にもありがたいところです。なお、乾かす際はシワを伸ばし、風通しの良い場所にハンガー掛けでの自然乾燥が推奨されています。

また、付属のオリジナル洗濯ネットの利用もお忘れなく。スーツの洗濯に特化した作りが特徴で、ネットの内側にはパンツ専用のポケットを配置。ジャケットも前面内側のポケットに袖を収納することで、洗濯時にネット内でのヨレを防止します。2つ折りにしてボタンで留めることで、洗濯中にネット内で動く余地を与えずシワや型崩れを未然に防いでくれます。

スーツ自体の生地には国産の毛羽の少ない糸を編み上げたオリジナルジャージー素材を採用。表面が柔らかい質感ゆえ、摩擦が起こりにくく洗濯時のダメージも最小限に。さらに40ゲージという高密度ので編まれた生地であるのもポイント。糸と糸の間が密であるため、洗濯を繰り返しても型崩れの原因となるサイズ変化やほつれ・破損などが発生しにくくなっています。

スーツ専門のテーラード工場にて縫製された1着は洗濯後も美シルエットをキープ。上品なシルエットながら、ストレッチがしっかり利いているのでアクティブな動きにも対応。シワにもなりにくいので日々のケアのラクさと着心地の良さも両立しています。

なお、セットアップのほかにビジネス向けの「カジュアルジャケット」（3万円〜）、「カジュアルパンツ」（1万9800円）にウィメンズアイテムも各種スタンバイ。洗うことを前提に2年の開発期間を経て生まれた同製品。その手入れのラクさを享受してみてはいかがでしょう。

>> LION×FABRIC TOKYO

＜文／GoodsPress Web＞

【関連記事】

◆スリムでタフで上品顔！フォーマルさがスーツに似合うビジリュック「ガジェタブルSF」

◆スーツにもカジュアルにもマッチ！オンオフ兼用のビジネスバッグコレクション

◆大人ならちゃんとしたスーツを1着は持っていたい。ユニバーサルランゲージメジャーズ10周年を記念した本格オーダースーツ