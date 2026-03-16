見せたエースの意地 連覇の夢は潰えるも“復活投球”に韓国賛辞「ワールドシリーズの英雄は残酷」【WBC】
先頭打者弾を許したものの、山本は持ち直して4回2失点にまとめた(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、野球日本代表「侍ジャパン」とベネズエラ代表は序盤、点の取り合いの展開が繰り広げられた。
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連覇を狙う侍ジャパンはエースの山本由伸が先発するも、初回から点を奪われる苦しい立ち上がりに。先頭のロナルド・アクーニャJr.にいきなりソロ本塁打を浴びると、2回にも長打2本を打たれこの日2失点目。さらに、1-2のスコアで迎えた3回も、先頭打者のマイケル・ガルシアに左中間への二塁打を許している。続く打者の内野ゴロの間にランナーは三塁へ進んだ。
負けられないゲームの先発を任されながら、試合開始当初から苦しいマウンド姿を見せていた山本。だがここから踏ん張り、エウヘニオ・スアレス、エゼキエル・トーバーを連続で空振り三振に斬って獲り、一死三塁のピンチを凌いだ。
その裏、日本はチャンスを作り、森下翔太の3ランなどで5-2と試合をひっくり返す。山本は4回にもマウンドに登り、2つの三振を奪うなど三者凡退でイニングを終わらせている。不安定だった序盤の内容から完璧に立ち直り、3・4イニングは無失点。最後は日本のリードを守ったまま、69球を投げ抜き、自身の役割を終えた。
侍ジャパンの背番号18のピッチングには海外メディアも大きな関心を寄せている。韓国の『スポーツ朝鮮』では、打ち込まれたあと、見事な投球を披露した山本の内容に、「『ワールドシリーズの英雄』は、ここまで残酷なのか！ベネズエラに希望を与えてから踏みつけた」などと報じていた。
同メディアは、この日の登板内容について、「山本は試合序盤、打ち込まれて失点した」と振り返りながら、さらに、「2回表も失投を連発。フェンス直撃の大きな打球を立て続けに浴びた。ホームランにならなかったのは山本にとって幸運だった」などと指摘。
その上で、「しかし、その動揺は一時的なものにすぎなかった。山本は3回から完全に本来の姿を取り戻した」と説明。3イニング以降のパフォーマンスを評している。
結局、侍ジャパンはその後に逆転を許し、大会連覇の夢は潰えた。しかし重圧の中、高い修正能力を見せた山本の意地のピッチングは、海外にも大きなインパクトを与えたようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]