神奈川県在住の40代女性・Mさんはその日、2人の幼い子供を連れて買い物に訪れていた。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

その時に助けてくれた男の子がいたという。

＜Mさんからのおたより＞

数年前、上の子は幼稚園児、下の子はまだベビーカーに乗っていた頃のことです。

近くのショッピングモールに行きました。

私が通ろうとした入口は、自動ドアがなく、押して開けるタイプのドアしかありませんでした。

いつもすごく苦労する場所で

上の子はまだ力が足りず開けることが出来ないので、いつもは、自分で開けて上の子を通らせて、扉を押さえながらベビーカーを通し、すごく苦労していました。

ですが、その日は後ろを歩いていた高校生くらいの男性が、何も言わず私を追い越して開けてくれたのです。

とてもスマートな対応でした。

私は「ありがとうございます」とは言ったものの、きちんとしたお礼を伝える事も出来ず、今でも通るたびに思い出します。

あの時は本当にありがとうございました。

子供達も大きくなりました。これからは人をスマートに助けられる人になれる様に、まだまだ子育て頑張ります。



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